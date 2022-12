«No tenemos definido el equipo», dijo Scaloni en conferencia

El entrenador de la Selección Argentina, argentino, Lionel Scaloni, adelantó este martes en conferencia de prensa que «no tenemos definido el equipo» de cara al cotejo de mañana miércoles frente a Polonia, por la 3° Fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

«Enzo Fernández tiene posibilidades como otros jugadores, puede entrar desde afuera y sacar diferencia como lo hizo ya, por eso estamos analizando», agregó el DT.

Habló Scaloni pero no dio pistas sobre el once inicial vs. Polonia

En cuanto a como llega el equipo al partido del miércoles ante Polonia, el DT agregó que «la victoria ante México fue una inyección anímica importante y ahora depende de nosotros, y de la idea de juego marcada que tenemos y todos conocen».

Al analizar, la primera etapa del Mundial, el DT destacó que «La fase inicial es traicionera y por eso pasa que pocas selecciones ya se clasificaron, por eso el fútbol son momentos y en las fases que vienen la cuota de suerte es importante».

En cuanto a la cantidad de cambios que realizó, respondió que «los entrenadores debemos tomar decisiones, hacer cambios y modificar el equipo para buscar soluciones. No es un problema para nosotros».

Consultado sobre el puesto de volante central, Scaloni no confirmó quien jugará: «Lo de Guido Rodríguez va a depender de cómo se planee el partido y como nos juegue Polonia, son cosas que debemos evaluar y es una posibilidad, como fue contra México».

«Pensamos el partido de acuerdo a las posibilidades que tenemos con los jugadores propios, no con el rival, eso estamos viendo, ya hemos jugado con Enzo (Fernández), Guido (Rodríguez) y Leandro (Paredes)», agregó.

Después de la conferencia en el Centro de Medios de Doha, Scaloni encabeza la última práctica antes del cotejo con los polacos desde las 13.30 en la Universidad de Qatar, cuyos primeros 15 minutos serán abiertos para la prensa.

Como sucedió en la antesala de los partidos con Arabia Saudita y México, el santafesino no confirmó el equipo y aguardará hasta el entrenamiento para despejar las dudas que se plantearon luego de la victoria ante el seleccionado mexicano.

En defensa, el DT tiene que definir si mantiene a Gonzalo Montiel -amonestado y de irregular desempeño el sábado pasado- o decide el retorno de Nahuel Molina, titular en el primer partido con los saudíes.

El jugador de Sevilla es el único futbolista del plantel que recibió una tarjeta amarilla en el Mundial y en caso de sumar una segunda quedaría marginado del eventual cruce de octavos de final.

En el mediocampo se analiza la presencia de Enzo Fernández -figura en la victoria ante México- por Guido Rodríguez, destacado por Scaloni luego del partido. Los otros dos componentes de esa línea, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, mantendrán su lugar.

Una tercera posibilidad de cambio, menos probable, sería la inclusión del marcador central Cristian Romero para reforzar la zona en la que se mueve la estrella y capitán del seleccionado de Polonia, Robert Lewandowski.

De todos modos, esa variante tiene más chances de concretarse con el partido en curso, si Argentina necesita defender una ventaja en el marcador.

Lo que suceda en el entrenamiento de este martes tampoco será definitivo ya que Scaloni, por ejemplo, puso a Leandro Paredes de titular en el ensayo previo a México y después se decidió por Guido Rodríguez.

La probable formación de Argentina en su último partido por el Grupo C será con Emiliano Martínez; Montiel o Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; De Paul, Guido Rodríguez o Enzo Fernández y Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Argentina (3, +1) debe ganarle a Polonia (4, +2) para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El empate podría alcanzarle según el resultado de Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2).

El partido de la Selección se disputará este miércoles en el Estadio 974 de Doha con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie desde las 16.00, mismo horario en el que jugarán Arabia Saudita-México en Lusail.