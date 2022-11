“Morito” López venció a Ezequiel Mansilla en su regreso y sigue invicto

Este viernes se celebró la velada boxística organizada por el Club de Boxeo Comodoro en el Gimnasio Municipal N° 1 de Comodoro Rivadavia.

El evento, tuvo como fondo profesional a Ariel López enfrentando a Ezequiel Mansilla, en lo que significó su regreso tras tres años fuera del ring y dándose la victoria de “El Morito” en las tarjetas.

Triunfo de López en Comodoro

Dos boxeadores nacidos en Comodoro Rivadavia se enfrentaron como profesionales en la pelea de fondo realizada este viernes en el evento del Club de Boxeo Comodoro en el Municipal N° 1. En el semifondo, el trelewense Ezequiel Labat derrotó por puntos a Gustavo Lemos (Club Boxeo Comodoro).

Por su parte, Ariel López, representante del Club de Boxeo Comodoro, cerró con una victoria el festival enfrentando a Ezequiel Mansilla, de la Escuela El Velódromo, quien regresaba al ring tras tres años de inactividad. Ambos pelearon a seis rounds en la categoría superwelter, en una pelea que tuvo una decisión no unánime en las tarjetas a favor de “El Morito”.

Al respecto, López manifestó: “Fue una pelea durísima. Lo pude haber sacado pero se me escapó. Se nota que Mansilla tiene experiencia y estas son las peleas que me gustan porque me hacen más fuerte”.

Sobre los detalles de la pelea, señaló que “hay cosas por pulir, habrá que trabajar en el gimnasio, pero lo más importante es que sigo victorioso y seguimos por la misma senda”.

“Ahora trabajaremos a partir del lunes, a curar y probar el ojo tras esta pelea, y ojalá pueda salir una más en diciembre para cerrar el año”, sentenció.

BOXEO – RESULTADOS

Daniel Alvar (Esc. Alvarado) le ganó a Daniel Coby (Esc. Moure) por fallo unánime. (hasta 63 kilos)

Iván Castro (Club Boxeo Comodoro) le ganó a Santiago Mateo (Caleta Olivia) por fallo unánime. (hasta 69 kilos)

Darío Leonori (Club Boxeo Comodoro) le ganó a Eric Encina (Esc. Isidro Quiroga) en decisión no unánime. (Hasta 75 kg)

Antonhy Guzmán (Esc. Darío Achaval) fue vencedor ante Martín Castro (Caleta Olivia) donde resultó ganador por RSC -referí suspende combate- en el minuto 2:50 del tercer round.

Pelea profesional (semi-fondo): Ezequiel Labat (Trelew) venció a Gustavo Lemos (Club Boxeo Comodoro) (Hasta 63 kg) ganador por puntos (Jueces: Cesar Alderete 59-57 / Rubén Salinas 57-57 / Pablo Sosa 59-55)

Ariel “Morito” López (Club Boxeo Comodoro) ganador sobre Exequiel Mansilla (Esc. Velódromo) (categoría superwelter) por decisión no unánime (jueces: Alderete 58-56 / Roberto García 57-56 / Edgardo Grossi 56-57)