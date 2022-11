Massa anunció una mega obra de interconexión eléctrica en Bariloche

Este viernes, el ministro de Economía, Sergio Massa anunció la licitación de la mega obra de interconexión eléctrica en Alta Tensión para Bariloche, Dina Huapi, Mascardi y Villa La Angostura (ALIPIBA II), una inversión que permitirá aliviar la demanda y reforzará el suministro de energía.

“Obras como estas, que le permitirán a Bariloche y Villa La Angostura crecer más, duplicar su capacidad industrial y dejar de quemar combustibles, son ejemplos claros de planificación a largo plazo para que la Argentina crezca a partir del orden y la energía”, dijo Massa, al presidir el acto junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

“Si desde el Estado seguimos garantizando las inversiones, tenemos la oportunidad única de ser jugadores claves para la seguridad energética global. Y la Patagonia, por sus diferentes recursos y su capacidad de agregarles valor, es central en ese objetivo y en el futuro del país”, afirmó el titular de la cartera de Economía.

Massa habló durante el acto de lanzamiento de la construcción del electroducto ALIPIBA II y la interconexión con la ciudad de Villa la Angostura, proyecto que demandará una inversión de u$s75 millones y demandará 48 meses de trabajo.

Las obras que se prevén ejecutar beneficiarán a una población estimada de 160 habitantes y mejorará la infraestructura energética que abastece a Bariloche y Villa la Angostura, dos de los principales destinos turísticos de la Patagonia. El financiamiento de la obra será a través de fondos nacionales y la licitación será lanzada el mes próximo.

Plan federal

Participó del acto, la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien destacó que esta obra, “estaba primera en la lista del Plan Federal 3”, y que dada su importancia se decidió «adelantar los tiempos y será licitada el mes próximo».

La obra proyectada permitirá dejar de usar las centrales térmicas actualmente en funcionamiento a través de combustibles fósiles, que generan contaminación en las localidades cercanas y en los parques nacionales. La propuesta incluye el nuevo electroducto ALIPIBA II y el refuerzo de la capacidad de transporte de ALIPIBA I. La inversión prevista es de u$s75 millones y el plazo de ejecución es de 48 meses.

La obra ALIPIBA II completa la interconexión de Villa La Angostura al SADI y por otra parte se amplía la capacidad de transporte tanto para esa localidad como para Pilcaniyeu y Bariloche, en Río Negro.

La intención es hacer frente al crecimiento de la demanda demográfica y de turismo, además del asentamiento de nuevas empresas.

El proyecto contempla la construcción de líneas de alta tensión de 132kV entre Alicurá y Dina Huapi (108 kilómetros), Dina Huapi- El Cruce en Neuquén (7 km.) y desde Dina Huapi hasta Bariloche (20 km.) y una estación transformadora de 132kV en Dina Huapi y la ampliación de campos de salida en 132kV en la ET Bariloche y la ET Alicurá.

En tanto, el refuerzo de la capacidad de transporte de ALIPIBA I permitiría solventar el incremento de la demanda mientras dure la construcción del segundo electroducto, instalando 30 MVAr de compensación capacitiva shunt en 33kV en la ET Bariloche.