Luque aseguró que «el peronismo tiene los mejores cuadros de la provincia»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, estuvo este martes en la ciudad de Esquel y en Trevelin como parte de la recorrida que realiza por toda la provincia de cara a sus aspiraciones para postularse como candidato a gobernador en 2023. «Es una ciudad donde el peronismo y nuestro proyecto necesita ir buscando proyecciones hacia el futuro y me parece importante poder conversar con los compañeros».

Luque estuvo en la sede del PJ de la ciudad cordillerana donde dialogó respecto a la actualidad provincial «para empezar a armar con tiempo un proyecto productivo que nos permita mejorar la educación de nuestra gente. Yo siempre pienso que el peronismo tiene los mejores cuadros para poder llevarlo adelante».

Poca representatividad

Luque manifestó que «Esquel necesita darse cuenta que si estamos divididos va a seguir pasando lo que nos ocurre hace varias elecciones, donde, incluso, tenemos una representatividad muy baja en el Concejo Deliberante local. Esto hace necesario que haya que reconvertirse, buscar otro tipo de consensos y ojalá los esquelenses lo consigan y nosotros simplemente tengamos que colaborar para que eso suceda».

Ley de renta hídrica

Por otra parte, el dirigente peronista recordó que la provincia «tiene problemas educativos que tenemos que solucionarlos, problemas en materia productiva, que es algo fundamental y tenemos que ayudar a que los productores se sientan más acompañados». En este contexto, Luque se mostró a favor del proyecto de renta hídrica: «Para mí es fundamental como fue la Ley de Hidrocarburos en la zona sur que permitió una redistribución de ingresos para obra pública que genera empleo. La ley de renta hídrica es un paso, pero no es la definición porque después necesitamos que el gobierno nacional entienda que los recursos naturales nos permitan renegociar determinadas cuestiones».

Todos juntos

El intendente de Comodoro Rivadavia se mostró a favor de eliminar las PASO y agregó que, a nivel local en Esquel, «necesitamos construir un candidato o una candidata que pueda seducir al electorado con proyectos que permitan seguir creciendo. Yo no vengo a poner ningún candidato porque no tengo la autoridad para hacerlo que no sea el de mi ciudad que es Comodoro Rivadavia».

Finalmente, Luque dijo que «mientras más nos encerremos menos vamos a entender qué es lo que está pidiendo la población, yo siempre intenté ser una rueda de auxilio para el Gobierno Provincial en la medida de poder aportar soluciones concretas, así que me parece que todos los partidos que puedan integrarse a un frente para mostrar una alternativa real tienen que ser bienvenidos a un proyecto que mejore la calidad de vida de los chubutenses».