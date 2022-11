Los Bomberos de Madryn celebraron un nuevo aniversario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn festejó sus 61 años de vida institucional con un acto protocolar en el Cine Teatro Auditorium, en el que se informaron ascensos, se entregaron distinciones y quedó establecida una nueva estructura en la jefatura de su cuerpo activo. Del acto participaron funcionarios municipales, concejales, representantes de otras fuerzas de seguridad y familiares de los bomberos.

En su discurso el presidente de la Asociación, Gastón Alcucero destacó que la comunidad de Madryn está protegida por los bomberos: “Nuestra ciudadanía, no está exenta de ningún evento desgraciado. Pero si de compromiso se trata, en esa fase pueden estar tranquilos, no solo asumimos el compromiso de cuidarlos, sino que además nos formamos para eso. Y quiero ser claro: primero la salud, seguridad y capacitación de nuestros bomberos. Cuidado eso, garantizado con equipamiento, preparación y capacitación regular y constante, nuestra ciudad está cuidada”.

La novedad estuvo dada por la decisión de la institución de formar un triunvirato para la jefatura del cuerpo activo. Así, al comandante Marcelo do Pazo, actual jefe, se le suman el comandante Ricardo Saavedra y el oficial principal Javier Soto.

Por su parte, el personal del cuerpo activo que recibió ascensos fue: los bomberos Edgardo Reina, Enzo Giulietti y Débora Dacuy al grado de cabo; los cabos Héctor Valencia, Leonardo Escobar y Matías Alarcón al grado de cabo 1°; el cabo 1° (RE) Alberto Alecio al grado de sargento (RE); el sargento Nicolás Furci al grado de sargento 1°; el sargento 1° Hernán Romero al grado de suboficial principal; el suboficial principal (RE) Sergio Tello al grado de suboficial mayor (RE); la suboficial mayor Lidia Ojeda al grado de oficial ayudante; los oficiales ayudantes Franco Mena y Juan Rodríguez al grado de oficial inspector; el oficial principal Javier Soto al grado de subcomandante; y el subcomandante Ricardo Saavedra al grado de comandante.