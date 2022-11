Las argentinas Ormaechea y Carlé en las Semifinales del Argentina Open

Este viernes, hubo nueva programación en el Argentina Open que disputa en la ciudad de Buenos Aires, en el Buenos Aires Lawn Tenis.

Entre los resultados destacados, está la victoria de Paula Ormaechea que clasificó a la Semifinal del certamen imponerse ante Laura Pigossi por 6-2 y 6-4; en tanto que la otra argentina que queda en carrera, Lourdes Carlé, también llegó a la Semi, luego de derrotar a Victoria Jiménez Kasintseva.

Ormaechea en las Semis en Buenos Aires

La tenista de Sunchales, Paula Ormaechea (185ª en el ranking) está jugando un gran tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club en una nueva edición del Argentina Open: se muestra cómoda dentro de la cancha, juega de manera inteligente y también agresiva para superar a sus rivales.

El cruce fue idéntico al del viernes pasado cuando en Tucumán, Paula la había vencido por 6-2 y 7-5 en la Billie Jean King Cup representando a la Selección Argentina. Nuevamente, la santafesina se llevó la victoria en sets corridos.

“El planteo era el mismo. Mi entrenador me dijo literalmente las mismas palabras que la semana pasada. Cambia que no es lo mismo jugar para argentina que para una misma. Tucumán eran otras condiciones, con la cancha más rápida. Me sentí bien y lo pude llevar”, confesó la ganadora en la conferencia de prensa al finalizar el partido.

Paula fue superior de principio a fin. Generó 10 break points, de los cuales efectivizó cinco. En tanto, Pigossi quebró una vez de las tres chances que tuvo. Con toda la gente presente alentando y aplaudiendo sus aciertos, Ormaechea festejó con euforia el triunfo. “Me siento bien conmigo y con mi físico. Estoy tranquila y jugando bien. Es un conjunto, no sólo pegarle bien a la pelota. También es importante estar contenta, sacándole dramatismo al ganar o perder. La semana que viene voy a jugar otro torneo así que hay que sacar ese dramatismo y disfrutar”, reflexionó.

Quien juega en el circuito profesional desde 2008 volvió a acceder a una semifinal WTA después de casi 10 años. La última había sido en febrero de 2013. Aquella vez, en la Copa Claro WTA 250 en Bogotá, Colombia, llegó a la final.

Además, Ormaechea habló de la importancia de tener un torneo de la magnitud del circuito WTA en el país. “Es hermoso. Es la primera vez que estoy acá y es súper especial. Puedo entender lo que viven los chicos en el Argentina Open ATP de febrero. Había bastante gente y realmente se sintió muy lindo. Poder jugar en casa, ganar y tener público a favor fue muy lindo”, comentó Paula.

Carlé, también en Semis

La segunda semifinalista local en el Argentina Open es Lourdes Carlé (160ª en el ranking) tras eliminar en los cuartos de final del certamen a Victoria Jiménez Kasintseva (121ª) por 7-5 y 6-2 y se metió entre las cuatro mejores de un torneo WTA por primera vez en su carrera.

“Tengo una felicidad enorme”, comenzó diciendo con una sonrisa la tenista argentina en conferencia de prensa.

Desde que se conoció el cruce, se supo que sería un partidazo. Por un lado, Carlé, una tenista que juega a estirar los puntos para sacar a relucir su condición física, defensa, personalidad e inteligencia. Del otro, Jiménez Kasintseva, una de las promesas más grandes del circuito, que tiene una gran potencia en sus tiros.

Lourdes conocía bien a su rival y supo cómo jugarle. Mucha defensa, drops, moverla y jugarle al revés fueron las claves para la deroense. Por su parte, la andorrana de 17 años jugó muy bien desde el fondo y ganó muchos winners con su potente zurda.

El partido arrancó siendo todo para Lourdes. La argentina se puso rápidamente 5-2. Sin embargo, Jiménez Kasintseva se hizo fuerte y lo empezó a remontar hasta el 5-5. Cabeza fría de Lourdes, que se pudo levantar de la debacle de esos tres games seguidos para llevarse el primer chico por 7-5 y festejar. Mientras que su rival se fue furiosa al banco tras romper su raqueta.

El segundo set, fue un show tenístico de parte de Carlé, que lo ganó también desde lo mental. Con todo el público a su favor, Lourdes tuvo muchos golpes precisos a los ángulos y drops inalcanzables para la ex N°1 del mundo Junior.

En su búsqueda por un lugar en la final del torneo, Carlé jugará ante Panna Udvardy (83ª), tercera preclasificada. La húngara eliminó a Sara Errani (108ª) tras vencerla por 2-6, 6-1 y 7-6 (4). “Va a ser un partido durísimo. Es una muy buena rival. Viene teniendo un buen año, regular”, analizó la deroense. En el segundo turno, después del partido de las 12, Lourdes buscará la final en el polvo de ladrillo del Court Guillermo Vilas.