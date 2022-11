La joven Agustina Diaz Fantilli, subcampeona en el Master Sub10 en Buenos Aires

La pasada semana, en el marco del Argentina Open disputado en el Buenos Aires Lawn Tenis, se desarrolló bajo la organización de la Asociación Argentina de Tenis, una serie de actividades lúdico pedagógicas y el Torneo Master Sub10 y Sub8 para categorías femeninas.

De estos eventos, fueron parte jugadoras de todo el país, entre quienes estuvo la representante del Puerto Madryn Tenis Club, la pequeña Agustina Diaz Fantilli, quien se consagró subcampeona en Sub10.

“Agus” vivió una hermosa experiencia en el Argentina Open

Una experiencia más que interesante vivieron la pasada semana en Buenos Aires, un grupo de tenistas menores de todo el país, en lo que fueron las actividades organizada por la Asociación Argentina de Tenis en el marco del Argentina Open disputado en el Buenos Aires Lawn Tenis.

Se jugó el Torneo de Master Sub10 y Sub8, en los estadios 2 y 3 del Buenos Aires Lawn Tenis, con participación de la joven madrynense jugadora del Puerto Madryn Tenis Club, Agustina Diaz Fantilli,

En sub 10, Agustina se consagró como subcampeona, tras caer en la final del certamen ante Rosario Jurado (Gral. Roca), quien se consagró campeona.

En tanto, en Sub 8, se consagró Brunella de Marchi, tras vencer en la final a Selana Park, ambas de Buenos Aires.

Además del desarrollo deportivo, el evento tuvo como objetivo generar experiencias colectivas que promuevan el reconocimiento de las compañeras de juego en un marco de pertenencia, creando así una nueva experiencia grupal y fortaleciendo vínculos en la comunidad Sub 10.

Entre las actividades especiales, se realizaron diferentes talleres lúdico-pedagógicos y técnico-tácticos tales como: charla y recibimiento con el Director del Argentina Open y ex top ten Martín Jaite y la ex N°1 del mundo en dobles Gisela Dulko, entrevista a la capitana de la Selección Argentina de Tenis Mercedes Paz, quien respondió preguntas de las niñas sobre rutinas, gestión emocional, jornadas de entrenamiento, experiencias en competición, entre otras.

Asimismo, hubo charla con la jugadora profesional Julieta Estable, observación de partidos del WTA 125 a lo largo de toda la semana y experiencia de intercambio con la semifinalista de Roland Garros 2020 Nadia Podoroska.

La emoción de Agustina

Vale destacar que para la jovencita Agustina Diaz Fantilli, de 9 años, tuvo en esta oportunidad, la chance de cumplir su sueño, de conocer a su ídola, Nadia Podoroska: pudo verla jugar partidos, también pudo sacarse fotografías y llevarse una pelotita de recuerdo.