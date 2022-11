Federico Rodríguez lidera el Torneo capitalino

Una nueva programación del Torneo de Primera categoría organizado por el Círculo de Ajedrez de Rawson, se disputó en los últimos días, en una competencia que generó cambios en la tabla de posiciones del certamen.

Precisamente, Federico Rodríguez aprovechó la fecha libre tenida por el ahora anterior puntero, para quedarse con la cima de las ubicaciones.

En el Torneo de Primera, hay nuevo puntero

Aprovechando la fecha libre que tuvo el sábado el anterior puntero, Cristian Schlund, más el sorpresivo triunfo de Sofía Schlund sobre Daniel Martínez, el día viernes permitieron a Federico Rodríguez alcanzar la cima del torneo, aunque con una partida más jugada.

El torneo entra en su etapa definitoria, ya que faltan tres rondas y aún deben enfrentarse Rodríguez y Cristian Schlund; mientras que Daniel Martínez conserva una pequeña chance, pero depende de otros resultados.

En la zona de descenso quedaron 5 jugadores separados por un punto de diferencia y no está nada definido todavía.

La séptima ronda se jugará el próximo miércoles 16 a las 21:30 horas con actividad en la Asociación Italiana de Rawson, con estas partidas: Marcelo Baudés vs. Manuel Colinecul, Sergio Czabanyi vs. Daniel Martínez, Víctor Ruiz Diaz vs. Leonardo Ruiz y Cristian Schlund vs. Federico Rodríguez, quedando Libre la ajedrecista Sofía Schlund.