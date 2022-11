En diciembre, el SUP disputa su fecha Nacional

Entre los días 8 y 9 de diciembre, la ciudad de Puerto Madryn, recibirá una nueva fecha del Torneo Nacional de Stand Up Paddle.

El evento, contará con la organización de la Subsecretaria de Deportes municipal, junto a la Asociación de Surf de nuestro país, esperándose la visita de delegaciones de todo el país.

Cinco categorías en competencia

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Asociación de Surf Argentina, acompañado por la Asociación de Surf de Chubut y apoyado por ALUAR, Lotería del Chubut y RUS, los días jueves 8 y viernes 9 de diciembre, se disputará en la ciudad portuaria una nueva fecha del Torneo Nacional de Stand Up Paddle.

La competencia se realizará en la Bajada 3, ubicada en frente del cajero de la costa y participarán las categorías Race Maratón, Race Sprint y en Promocionales lo harán All Round 4 Km, Participativa 1Km y SUPKids 500 metros.

Se estima que la actividad tendrá su inicio el jueves 8 de diciembre a las 8 horas con las acreditaciones y luego habrá remadas, carreras participativas y de corta distancia, mientras que el viernes 9, luego de las acreditaciones, se harán las de larga distancia (15 Km) y a las 16 horas está previsto un tercer tiempo y cierre.

Cabe destacar que, en simultáneo de esta fecha nacional, habrá actividades deportivas y recreativas en la costa, algunas en el bajada 3 y otras en el Punto de Deportes de Playa, entre bajada 5 y 6, todas en el marco de una nueva edición del Arena Fest.

STAND UP PADDLE – FECHA NACIONAL

EN PUERTO MADRYN

Cronograma

Jueves 8/12

– 8 horas – Acreditaciones

– 9 horas – Sprint 200 mts. Open y Junior (Damas y Varones)

– 11 horas – Carreras participativas (All Round 4Km / Participativa 1Km y SUP Kids 500mts.)

– 14 horas – Entrega de medallas del día

– 16 horas – Remada recreativa al Ecocentro Pampa Azul, todos los competidores más público en general, con visita guiada y charlas por el museo.

Viernes 9/12

– 8 horas – Acreditaciones

– 9 horas – Carrera de Larga Distancia 15 Km (Maratón)

– 13 horas – Entrega de medallas

– 14 horas – Cierre del evento

– 16 horas – Tercer Tiempo

El cronograma está sujeto a modificaciones.

INSCRIPCIONES

Se realizarán completando el formulario en la web https://www.madryn.gob.ar/deportes/