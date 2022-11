El Torneo 2022 del vóley comodorense tendrá campeones

Con la organización del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, mediante sus referentes Paola Ferrada y Adrián Rasgido, el domingo 20 de noviembre se definirán las semifinales y finales en ambas ramas de la Liga Municipal de Vóley.

El certamen, tendrá lugar en el Gimnasio de la Escuela N° 722, con los equipos tanto en categoría Sub16 como Sub 19 en ambas ramas, buscarán quedarse con el título de campeones 2022.

Con Finales en juego

Este domingo se vivirán las semifinales y finales de la temporada 2022 de la Liga Municipal de Vóley. Las mismas se desarrollarán en el Gimnasio de la Escuela N° 722 y contarán con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Al respecto, el referente Adrián Rasgido señaló: «Este año hicimos sub 16 y sub 19 en ambas ramas. El domingo haremos las semifinales a partir de las 10 de la mañana, y cerca de las 17 horas vamos a iniciar con las cuatro finales».

«Habrán lindos encuentros y cerca de las 18:30 horas estaremos haciendo la premiación junto a la profesora Paola Ferrada. Allí distinguiremos a los campeones, mejores jugadores y al mejor técnico, elegido por sus pares», adelantó.

VOLEY – TORNEO 2022

EN COMODORO RIVADAVIA

PARTIDOS MUJERES – DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

10:00 hs. Semifinal 1 Sub 16 Femenino: Laprida (1ro) vs Municipal 4 (4to)

11:00 hs. Semifinal 2 Sub 16 Femenino: Palazzo Vóley (2do) vs Municipal 1 celeste (3ro)

12:00 hs. Semifinal 1 Sub 19 femenino: Municipal 4 (2do) vs Mun. Aurinegro (3ro)

13:00 hs. Semifinal 2 Sub 19 Femenino: Laprida (1ro) vs Palazzo Vóley (4to)

14:00 hs. 3er puesto Sub 16 femenino: Perdedor semi 1 vs Perdedor semi 2

15:00 hs. 3er puesto Sub 19 femenino: Perdedor semi 1 vs Perdedor semi 2

16:00 hs. Final Sub 16: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

17:00 hs. Final Sub 19: Ganador semi 1 vs Ganador semi 2

PARTIDOS HOMBRES – DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

10:00 hs. Semifinal 2 Sub 16 Masculino: Municipal 4 (2do) vs Laprida Voley (3ro)

11:00 hs. Semifinal 1 Sub 16 Masculino: Palazzo Vóley rojo (1ro) vs Municipal Huergo (4to)

12:00 hs. Semifinal 1 Sub 19 Masculino: Laprida (1ro) vs Municipal 1 (4to)

13:00 hs. Semifinal 2 Sub 19 Masculino: Palazzo Vóley (2do) vs Municipal 4 (3ro)

14:00 hs. 3er puesto Sub 16: Perdedor semi 1 vs Perdedor semi 2

15:00 hs. 3er puesto Sub 19: Perdedor semi 1 vs Perdedor semi 2

16:00 hs. Final Sub 16: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

17:00 hs. Final Sub 19: Ganador semi 1 vs Ganador semi