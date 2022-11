Culminó con éxito total la Liga Patagónica Amateur Formativa de Kick Boxing

Con gran cantidad de peleas se cerró este sábado la novena fecha del Liga Patagónica Amateur Formativa en el Municipal Nº1 disputada en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Destacaron los títulos LPAF para Ciro Barrientos (Team Araneda), Andrés Pucheta (Warriors) y Tiziano Ríos (Gym Fight Club), en una gran cartelera amateur que significó el cierre de año para el kickboxing formativo.

El Kick Boxing regional desarrolló su exitosa 9° programación

El kickboxing amateur formativo tuvo su cierre este sábado por la tarde con la disputa de la novena fecha de la Liga Patagónica Amateur Formativa (LPAF) en el Municipal Nº1, en un evento organizado por CFC Producciones, de la mano del promotor Leandro Moreno y el referente patagónico de la disciplina, Darío Achaval, contando además con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

En una cartelera plagada de peleas amateurs, destacaron el triunfo de Ciro Barrientos (Team Araneda) ante Alexis Marihuan (MKB) en la defensa del título infantil LPAF hasta 45kg., como así también la victoria de Andrés Pucheta (Warriors) en título LPAF hasta 81,500kg sobre Juan Céspedes (Penachos), mientras que el combate de fondo fue por el título juvenil categoría gallo (hasta 54,500kg.) que quedó en manos de Tiziano Ríos (Gym Fight Club), vencedor de Emir Serrano (Muñoz Team), todos en fallo unánime.

También se dieron los triunfos de amateurs como Thiago Paredes, Iván Alarcón, Valentina Rodríguez, Ian Sosa, Manuel Vargas, Evangelina Pesci, Lautaro Ruiz, Guido Beltrán, Leila Barrientos, Ángelo Duarte y Jonathan Millalonco, Camila Cruz, Brian Silvera, Marcos Méndez, Maiara Castro, Agustín Bergna, y los semipro Danna Zúñega y Tomás Taylor.

Tras su victoria y título LPAF juvenil gallo, Tiziano Ríos comentó: «Con este van a ser diez años practicando este deporte. Ya estoy por ser profesor. El próximo año rindo el cinturón negro. Estuvo muy peleado. Me gustó demasiado. El chico cruzaba muy bien, los cross se sentían mucho. Me gustó mucho también como boxeé. Nunca pensé que me ganaría un título, y tampoco pensé pelear por uno. La verdad, todavía no me creo este título».

En tanto, desde la organización, Darío Achaval, referente patagónico WKN y K-Box Latino, expresó: «Estuvo muy buena la jornada. Estuvo picante, con fallos bastante apretados. Con un cierre increíble con Tiziano Ríos y Emir Serrano de Muñoz Fight Club. Fueron casi 40 combates. Fue una tarde particular».

KICK BOXING – LIGA PATAGÓNICA AMATEUR FORMATIVA

9ª FECHA – En Comodoro Rivadavia 2022

Resultados principales

Defensa título femenino hasta 66,500kg.

– Leila Barrientos vs. Yanina Toledo

Defensa título infantil hasta 45kg.

– Ciro Barrientos (Araneda): GFU – Alexis Marihuan (MKB)

Título LPAF hasta 81,500kg.

– Juan Céspedes (Penachos): P – Andrés Pucheta (Warriors): GFU

Título juvenil categoría gallo hasta 54,500kg.

– Tiziano Ríos (GFC): GFU – Emir Serrano (Muñoz Team)