Chubut logró el 4° puesto general en los Juegos Binacionales de la Araucanía

Llegó a su fin la edición 29ª de los Juegos Binacionales de la Araucania disputada hasta este sábado en la Región de Los Lagos, donde la delegación de Chubut obtuvo el cuarto puesto en la clasificación general.

Río Negro fue campeón por tercera edición consecutiva.

Final de los Juegos

La 29° edición coronó nuevamente a Rio Negro como monarca del evento, que de este modo logra su tercer título consecutivo, el quinto en las últimas seis ediciones y el 14° en la historia.

El campeón totalizó 187 puntos y lo acompañaron en el podio Neuquén, con 171 y La Pampa, con 164. En tanto Chubut alcanzó el cuarto lugar, con una sumatoria de 157 unidades.

La plata vale

En lo estrictamente deportivo Chubut llegó a esta última jornada con grandes expectativas, dado que tenía dos importantes finales en fútbol y básquet masculino, más otros cruces que definían puestos y puntos de gran valor para la sumatoria general.

En el estadio Chinquihue de Puerto Montt y bajo una intensa lluvia se jugó la definición del fútbol masculino, en la cual Chubut se enfrentó a La Pampa. El equipo de nuestra provincia no tuvo una buena tarde y fue claramente superado por el elenco celeste, que ganó la final merecidamente por 3-0, con tantos convertidos en el segundo tiempo. A pesar de la derrota, no hay que desmerecer la actuación, ni el segundo puesto logrado por este equipo, que a pesar de los obstáculos que debió superar, pudo estar en la final de certamen y colgarse la medalla de plata.

Tampoco pudo festejar el equipo chubutense básquet masculino, que jugó también ante La Pampa, la definición del torneo en el polideportivo de Castro. La caída de los de “Tati” del Sol fue por 66-55, en un duelo que fue más parejo que lo que el resultado final mostró. Al igual que en el fútbol, a pesar de la tristeza por no poder llegar a lo más alto, el balance fue altamente positivo y Chubut sigue demostrando que, en esta disciplina, sigue siendo de los seleccionados más fuertes de la región.

Medallas y puntos que suman

Extraordinaria fue la actuación del equipo de fútbol femenino en la presente Araucanía. Si bien el equipo de Nuria Lamela perdió el invicto esta tarde ante Los Lagos por 4-2 y quedó en sexto lugar, ésta es la mejor actuación histórica desde que se incluyó el deporte en el evento internacional.

El atletismo tuvo durante la mañana del sábado, el cierre con la prueba pedestre, desarrollada por distintas arterias de la ciudad de Puerto Montt. Entre los varones, Bruno Álvarez finalizó tercero y logró el bronce, en tanto Leonardo Felices fue octavo. Entre las damas Morena Miranda terminó sexta y Sabrina Lauquen décima. En el sumatorio general de puntos, el equipo femenino fue décimo y el masculino quinto.

En ciclismo, el madrynense FabrizioCrozzolo volvió a ser el mejor chubutense en la prueba final de circuito callejero, al llegar en tercer lugar y llevarse la medalla de bronce, que se suma al oro que había logrado en la contrarreloj individual. En los podios generales, las mujeres lograron el octavo lugar y los varones, el sexto.

El equipo de judo chubutense consumó su participación en Osorno con la competencia por equipos. En la sumatoria final, nuestra delegación ocupó la séptima posición en la rama femenina y la undécima, en la masculina.

El vóley masculino pudo concluyó su participación en Puerto Montt con una linda alegría. Es que los dirigidos por Sergio Corzo y Horacio Franco se dieron el gusto de vencer en un duelo por el quinto puesto a Neuquén por 3-2, en un verdadero partidazo. Los parciales para los chubutenses fueron 15-25, 17-25, 25-22, 25-21 y 15-12.

El vóley femenino también enfrentó a Neuquén en el duelo por el quinto lugar, pero en este caso, la victoria fue para las de verde por 3-1 (19-25, 25-18, 25-15 y 26-24) y de ese modo, Chubut se quedó en el sexto lugar.

En la localidad de Ancud, el básquet femenino se despidió de la presente Araucanía con una nueva caída, frente Neuquén por 54-47, y debió conformarse con el octavo puesto del certamen.

Por último, recordar que la natación había concluido con la actividad el viernes por la noche, con la coronación del equipo masculino chubutense y un importante sexto puesto de las mujeres.

Cierre y despedida

Ya entrada la noche en Puerto Montt y finalizadas todas las competencias, se realizó un colorido acto de clausura en el estadio Arena, donde se llevó adelante la premiación general, que contó con la participación de todas las delegaciones que compitieron en dicha sede y los funcionarios representantes de todas las provincias y regiones. Una vez concluido el acto y ya entrada la madrugada del domingo, cada delegación emprendió el retorno a sus lugares de origen.

De este modo, la Araucanía 2022 ya forma parte del pasado y desde hoy, ya comienza a proyectarse la versión 2023, que se desarrollará en la provincia de Río Negro.

JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA

EN REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE

Posiciones finales

1°:Río Negro (209 pts.)

2°: Neuquén (171 pts.)

3°: La Pampa (164 pts.)

4°: Chubut (157 pts.)

5°:BíoBío(148 pts.)

6°: Los Lago (142 pts.)

7°: Araucanía (142 pts.)

8°: Los Ríos (141 pts.)

9°: Magallanes (111 pts.)

10°: Tierra del Fuego (84 pts.)

11°: Ñuble (82 pts.)

12°: Santa Cruz(81 pts.)

13° Aysén (51 pts.)

Chubut por disciplina

Atletismo Femenino: 10°

Atletismo Masculino: 5°

Básquet Femenino: 8°

Básquet Masculino: 2°

Ciclismo Femenino: 8°

Ciclismo Masculino: 6°

Fútbol Masculino: 2°

Fútbol Femenino: 6°

Judo Femenino: 7°

Judo Masculino: 11°

Natación Femenino: 6°

Natación Masculino: 1°

Voley Femenino: 6°

Voley Masculino: 5°