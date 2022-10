Vuelve Charly García: la inesperada forma en la que expondrá sus obras de arte

Por primera vez, y con su nombre completo, Carlos Alberto García Moreno, más conocido cómo Charly García, expondrá sus obras de arte pictóricas. La presentación se realizará en el marco de ArteBA 2022, según anunciaron desde POPA Galería de arte y la fundación Make Art Not War.

El músico ha hecho públicos algunos de sus dibujos previamente, como en la tapa de Random, su último disco lanzado en 2017, o la contratapa del disco Pettinato plays García, de Roberto Pettinato. Aun así, nunca una coleccion completa de sus obras recibió este tratamiento al punto de llegar a una galería.

La presentación será del 7 al 9 de octubre de 12 a 20hs. El stand de POPA Galería, donde se presentarán las obras, será el C23 UTOPIA en el Centro Costa Salguero (pabellones 1, 2, 3 y 5) en Av. Costanera Rafael Obligado 1221.

Rodolfo Johannes fue el encargado de realizar la curaduría sobre las obras. En el cátalogo de muestra, el filósofo Dani Mundo reflexionó sobre el trabajo del músico: «Como pintor, García representa un movimiento artístico que en nuestro país casi no tuvo repercusión, el art brut. Las imágenes salvajes que atentan contra los contornos y los significados claros que pinta Charly recuerdan imágenes de sujetos esquizofrénicos, que desde hace unas décadas vienen considerándose obras de arte como cualquier otra».

En ese mismo sentido, Mundo agrega que, «como también su obra musical desde los años 90», la obra de Charly «es una pintura para la que el color, el rayón y la mancha bastan», y sentencia: «Si bien Charly no provoca en la pintura la misma revolución que trató de desencadenar en la música, es posible pensar que su obra pictórica acompaña esta búsqueda destituyente de la tradición musical».

A días de cumplir 71 años, los rumores de un disco casi a punto de salir siguen apareciendo. El mismo estaría en su faceta final de mezcla y masterización pero ante la fina y atenta mirada del legendario músico argentino, este proceso todavía puede llevar un tiempo más.