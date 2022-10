Violencia de género: una jueza rechazó la prohibición de acercamiento de la que hasta el imputado estaba de acuerdo

Dos juezas revocaron la decisión de su par de negar una prohibición de acercamiento a un hombre que ingresó borrado a la casa de su ex durante la noche. La medida se dictó en base a una impugnación presentada por la Fiscalía.

El 27 de agosto a las 21.30, una mujer se encontraba en su casa junto a su hija de 15 años de edad cuando se metió en la casa su ex pareja, en estado de ebriedad, y les comenzó a gritar. Cuando la mujer le pidió que se vaya, el hombre empezó a forcejar. Finalmente, la mujer junto a la hija lograron sacarlo hasta la vereda y llamar al 101, que arribó a los pocos minutos.

Ante esta situación, el Juzgado de Familia dictó una medida de prohibición de acercamiento y la Fiscalía inició una causa penal por “violación de domicilio”. Pero cuando las fiscales María Eugenia Vottero y María Florencia Bianchi pidieron la continuidad de la medida de protección (que contaba con el consentimiento de la defensa, es decir, del imputado) la jueza penal Alejandra Hernández rechazó la medida. “No hay nada que evidencie que la víctima necesita estar protegida, no se dan los requisitos para otorgar una medida de protección”, sostuvo la jueza.

La fiscal María Eugenia Vottero junto a la funcionaria María Florencia Bianchi, de la oficina de Violencia de Género y Delitos Sexuales, impugnaron la decisión y pidieron que la revisen dos jueces. Para las fiscales, la medida estaba fundada y era necesaria. La audiencia se efectuó el jueves y las juezas Patricia Reyes y Marcela Pérez Bogado revocaron la decisión de Hernández.

En su voto, la jueza Reyes sostuvo que “es un caso de violencia de género, entiendo que la medida solicitada era razonable y pertinente, la defensa no se oponía y no veo que haya desinterés del Ministerio Público Fiscal ya que había pedido la audiencia antes que venza la medida dictada por el Juzgado de Familia, máxime la obligación que tenemos los magistrados de velar por la vida libre de violencia de la mujer”. “Es Estado debe proteger a las víctimas de violencia de género”, indicaron.