Violencia de género: la víctima rechazó la suspensión de juicio a prueba

En la sala de Oficina Judicial, ubicada en tercer piso de los tribunales en Trelew, tuvo lugar la continuidad de una audiencia preliminar que había pasado a cuarto intermedio, y donde la defensa solicitó la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba en un caso en el cuál el imputado se encuentra involucrado en varios hechos de desobediencia y en el contexto de violencia de género.

Opinión

La particularidad se dio en la presencia de la víctima, quien tuvo la oportunidad de expresarse a propósito del ofrecimiento efectuado por la defensa, representada por Lisandro Benítez. “Estar acá hoy me hace dar cuenta de la importancia sobre que esto continúe y que vaya a juicio, mi experiencia a lo largo de los años me dice y me hace ver que la otra opción no va a tener ningún efecto sobre la otra persona. Yo no puedo volver mi vida a foja cero, siento que cambié un montón, que tengo las herramientas y las posibilidades para superarme y así y todo mi vida personal quedó en stand by en muchos aspectos”.

Siguió diciendo: “Durante muchos años minimicé muchas cosas pensando que así una sigue adelante, pero no se puede seguir. Yo necesito que quede plasmado que lo que viví pasó, lo vio mucha gente y no es solamente mi opinión personal, por eso quiero que quede plasmado porque todas las posibilidades que hay para no ir a juicio ya se abarcaron durante la vida personal y no ayudaron a que todo lo que pasó deje de pasar, y toda mi vida cambió y yo creí que si manejaba esa situación mi vida se iba a arreglar fácil y no fue así. O sea, todas las consecuencias que trae son increíbles”. Terminó manifestando que “me acostumbré a no contar las cosas, a ocultarlas, a hacer de cuenta que no pasa nada y uno no sigue adelante así, la verdad que no…”

Decisión

Tras escuchar a la víctima, el Ministerio Público Fiscal representado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch ratificó la postura de rechazar la implementación del juicio a prueba, y pidió la elevación a debate de la causa. La jueza Ivana González valoró todo lo escuchado durante la audiencia y resolvió que se realice el juicio, mas allá que el imputado también aseguró que esto le habría causado problemas depresivos y se había alejado definitivamente de la mujer. En consecuencia, el caso va a juicio oral con la designación de un tribunal unipersonal.

La acusación es por los hechos tipificados por los delitos de desobediencia en carácter de autor, artículos 239 y 45 del código penal, desobediencia, tres hechos en la modalidad de delito continuado en carácter de autor, artículos 239, 55 y 45, y todo ello en concurso real en el contexto de violencia de género, Ley 26485 y Ley XV número 26.