Vecinos del barrio Los Cóndores de Esquel reclaman la finalización de la red de gas natural

Un grupo de vecinos del barrio Los Cóndores, ubicado en el Km.25 de la Ruta 259, se hizo presente en la Municipalidad de Esquel para entregar una nota en la que solicitan la finalización de la obra de la red de gas.

Según expresaron en una nota, el hecho de que esto no ocurra podría traer graves inconvenientes, «entre ellos el vencimiento de la aptitud técnica de la planta reguladora de presiones, cuyo acondicionamiento le habría costado al Municipio 40 mil dólares. Por ello, para el invierno 2023, si no se termina la obra es posible que no dispongamos de ese servicio».

Además, advirtieron los grandes costos que deben afrontar al no contar con gas natural: «Hemos atravesado otro invierno con costos elevadísimos de calefacción, con un costo aproximado, por vecino, de 50 mil pesos entre gas, leña y electricidad».

La obra data de la gestión de Rafael Williams al frente del Municipio, pero también aseguran que entre los años 2016 y 2017, el intendente Ongarato y el entonces secretario de Hacienda Matías Taccetta, les habían anunciado que, por fin, la terminarían: «Queremos reconocer que el intendente Ongarato dio la orden para que terminaran la obra, pero a casi seis años los hechos nos demuestran que la misma no es atendida con la seriedad y celeridad que requiere el caso». Respecto a Taccetta, manifestaron que «nos sentimos defraudados, porque cuando las cosas se pusieron difíciles dejó de atendernos, un aspecto que los vecinos vamos a tener muy en cuenta de cara a las próximas elecciones».

Finalmente, los vecinos y vecinas solicitaron que en los próximos diez días les envíen una copia del expediente de la obra «que incluya todo lo actuado por el Municipio desde el año 2008 hasta el presente».