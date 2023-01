Trelew rinde homenaje en el último día de libertad de los Pueblos Originarios

Este martes, representantes de distintas comunidades llevaron adelante el izamiento de la bandera Mapuche-Tehuelche en el Rewe, en el marco del último día de Libertad de los Pueblos Originarios. Con respeto, memoria y acciones permanentes de divulgación y puesta en valor, desde la Municipalidad de Trelew se acompaña esta jornada de reflexión. Y se sigue trabajando por la hermandad de todas las culturas.

Esta mañana, en el espacio ubicado sobre la ladera norte de la Reserva Natural Laguna Chiquichano se llevó a cabo la ceremonia que culminó con el izamiento del pabellón que identifica a las comunidades Mapuche-Tehuelches.

Participaron el Director de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Trelew, Marcos Calfunao; así como el referente del Cañadón del Arte, Milton Frintt, junto a miembros de distintas comunidades de la ciudad.

Además, quienes tomaron parte de la actividad durante la mañana de este martes también mostraron mensajes solicitando la libertad de las compañeras del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu detenidas en Villa Mascardi.

Esta misma ceremonia se realizó después en la Plaza Independencia del centro de la ciudad, donde también quedó flameando el pabellón que identifica a las comunidades originarias de nuestra ciudad. Allí, un grupo de artesanos y artesanas se hicieron presentes para reivindicar la lucha a través de su presencia.

Lorena de la comunidad Calfunao, tras la ceremonia expresó: “Hoy hay muchos sentimientos encontrados, por lo que significa el 11 de octubre, que es la libertad de los pueblos originarios, y hoy no la tenemos. Nuestras hermanas están detenidas por vivir en la Mapu y cuidarla, tratando de vivir como antes lo hacíamos, tranquilos, con la tierra trabajada y sin contaminación. Hoy nos reconocemos. No quiero tener miedo de que mis hijos no se reconozcan y no puedan ser felices siendo quienes son. Quienes hablan no nos conocen y no saben cómo es nuestro corazón”.