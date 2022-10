Trelew: abren investigación por lesiones en contexto de violencia de género

La jueza penal Ivana González habilitó la investigación penal preparatoria en el marco de una causa en la cual se imputa a una persona por el delito de lesiones en contexto de violencia de género, al tiempo que dictó una medida de prohibición de acercamiento para el imputado.

La audiencia se realizó durante la mañana del jueves 6 de octubre en el tercer piso del edificio de Tribunales de Trelew y por el hecho se encuentra investigado un hombre identificado como Gonzalo Emanuel López.

Al sujeto se lo investiga como autor del delito de lesiones leves agravadas por haber mantenido con la victima una relación de pareja y por mediar violencia de género en carácter de autor.

Informe de Fiscalía

De acuerdo a lo expuesto por la funcionaria de fiscalía, Claudia Ibáñez, el hecho ocurrió en marzo de este año, cuando la víctima concurrió, ante la insistencia de su ex pareja Gonzalo López porque era su cumpleaños, al domicilio de este. Allí, el sujeto le pide a su ex pareja que le dé su celular. Ella accede y éste comienza a revisarle los mensajes de WhatsApp. De acuerdo al relato fiscal, a medida que López iba leyendo y revisando el celular de su ex pareja, este comenzó a enojarse, gritándole a que lo había engañado, al tiempo que la insultaba.

Luego de ello, López utiliza el teléfono que tenía en la mano para golpearla en la boca, le da tres cabezazos en la cara y comienza a pegarle golpes de puño en todo el cuerpo. Posterior a ello la toma del cuello, ella logra zafarse, se levanta de cama y corre hacia una puerta de la vivienda que tiene salida al exterior. López la corre y logra alcanzarla, la toma de la ropa y la arrastra por el suelo en dirección a su casa. Además, en ese momento el perro del sujeto la muerde en la espalda. Una vez que la introduce nuevamente en el interior de la casa, continúa golpeándola, y no la deja salir, pese a que ella le habría dicho que se quería ir, pero el sujeto no la dejo irse hasta el día siguiente. Como consecuencia del hecho descripto, la joven sufrió una cantidad considerable de lesiones leves.

Ibañez informó a la jueza que durante la relación se dieron situaciones de desconfianza, celos, malos tratos y agresiones que posicionaron a la joven en una escena de circularidad violenta. Por último, solicitó una medida de protección consistente en la prohibición de acercarse a la joven en persona y por cualquier otro medio por el plazo de 6 meses.

Posición de la defensa

A su turno el defensor público Carlos Pericich, se opuso a la apertura de investigación, porque el hecho que imputa el MPF no coincide con la denuncia de la víctima. Afirmó que los hechos no están debidamente circunstanciados con la evidencia recolectada y, en su defecto, solicitó que el MPF reformule el hecho a investigar.

Finalmente, la magistrada autorizó la apertura de la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público Fiscal respecto de Gonzalo Emanuel López en orden al delito de lesiones leves agravadas por haber mantenido con la victima una relación de pareja y por mediar violencia de género en carácter de autor, por el plazo legal previsto. También dispuso la prohibición de acercamiento y contacto absoluta respecto de la víctima por la totalidad por el plazo legal, es decir, de 6 meses. Dicha prohibición de acercamiento es respecto al domicilio particular y lugar que la misma frecuenta por el plazo de investigación.