Signorini destacó la realización de la Expo Deportes 2022

En su quinta visita en Comodoro Rivadavia – la primera vez en 1972- el histórico y prestigioso preparador físico de Diego Armando Maradona fue parte de la Expo Deportes 2022.

“Es casi una obligación; que todos apoyemos a toda la gente que organiza este evento y se desvelan porque las cosas salgan de la mejor manera y la verdad es que lo consiguieron”, afirmó.

«Son casos excepcionales en el país», aseguró el destacado PF

El cierre de la fiesta del deporte, ayer tuvo un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños 62 que contó con la presencia de un invitado de lujo, el profesor Fernando Signorini, referente de la preparación física.

El entrenador personal de Diego Maradona, amigo y confidente, aseguró ante el Departamento de prensa de Comodoro Deportes que «hoy (por ayer) es mi quinta visita, y coincide en un día para los enamorados del fútbol por la partida del «duende» (en referencia a Diego Maradona, quien ayer cumpliría 62 años)».

Signorini fue preparador físico de Diego Maradona en sus tiempos de Barcelona, Sevilla y la Selección Argentina. Y compartió con Diego en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en su pasó como DT; su amigo y confidente. «Yo estuve en el 86′, 90′ y 94′ trabajando personalmente y junto a él y en 2010 me regaló la guinda que le faltaba al postre, convocándome para que lo acompañara al Mundial de Sudáfrica» describió.

Es autor del libro «Diego desde Adentro» y sobre el mismo contó que «hace unos meses fue publicado por el editorial planeta y al parecer tiene muy buena llegada ya que fue editado ya en Francia, en Inglaterra saldrá el 2 de enero, también en Grecia y la India se van sumando países» explicó y agregó que «tratándose del personaje en cuestión no es difícil, e inclusive a lo mejor, quien sabe, en otro planeta de donde él vino».

Ante un nuevo aniversario del cumpleaños del «10», el profe Fernando Signorini no pudo ocultar la emoción de hablar sobre su amigo. «Extraño todo de Diego, su alegría, sobre todo de Diego, no sobre Maradona. Todo, como a mis mejores afectos; mis padres o amigos queridos que perdí. Son hiel, una de las gemas más luminosas del tesoro que guardo en mis recuerdos» aseguró.

Sobre su mirada de la Expo Deportes 2022, Signorini, sostuvo que «estos eventos que extrañamente son casos excepcionales en el país» y apuntó «eso habla de la mediocridad de quienes tienen a cargo los destinos del deporte en Argentina. Nadie mira hacia el interior, como si no existiera y extrañamente es desde ahí donde han salido, en este caso, deportistas y los mejores, pero bueno es el momento que estamos pasando».

«Esto es casi una obligación; que todos apoyemos a toda la gente que organiza este evento que seguramente pone tiempo de su tiempo y se desvelan porque las cosas salgan de la mejor manera y la verdad es que lo consiguieron» reconoció el prestigioso preparador físico.