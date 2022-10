Santino Valdebenito, gran performance en San Martín de Los Andes

El joven piloto de apenas 10 años participó una vez más del Campeonato MX Sur de la República en San Martín de los Andes, donde tuvo una gran actuación ganando dos de tres mangas en la categoría 65cc.

Ya venía de ganar la fecha anterior y espera para fin de mes lograr un buen resultado para asegurar el podio del campeonato.

Presente en la 5° Fecha del MX

El piloto de motocross 65cc., Santino Valdebenito corrió la quinta fecha Campeonato MX Sur de la Republica en el circuito «Manzano Brujo» de la localidad de San Martín de Los Andes, donde consiguió dos primeros puestos y un segundo lugar en las tres mangas disputadas, subiendo en primer lugar al podio de la clasificación general de la carrera.

El joven piloto comodorense, que cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes y DGD, venía de ganar con su Husqvarna la cuarta fecha, y pese a no haber participado de las primeras tres fechas del presente campeonato, está tercero en sumatoria de puntos del certamen, y espera un buen resultado en la última fecha (sexta) en Bariloche a fin de mes (26 y 27 de noviembre), para lograr ese podio en el torneo.

«Llegamos ayer a la tarde a Comodoro, fui con mis padres que siempre me acompañan. Comencé hace siete años, arranqué con dos años y medio, o tres a andar en moto, con una moto que iba bastante despacio. Hace un año que comencé en esta categoría, pero mi primera carrera fue a los cinco años», sostuvo Santino Valdebenito.

«Arranqué porque mi papá andaba en moto. El año pasado en diciembre, salimos a Bariloche y salí tercero. Me perdí las tres primeras fechas de este torneo porque tenía la moto rota. Estoy tercero en el campeonato, con tres fechas menos. Queda la última en Bariloche, pero no llego al primero ni al segundo, así que voy a buscar ganar para quedarme con el tercer puesto. Me gustaría ir al Nacional el año que viene», expresó Santino.

«Queremos agradecer a Hernán Martínez, a Comodoro deportes, al Gabinete de Alto Rendimiento, al profe Leo Diaz, a Motos Hellman que nos ayuda con la puesta a punto de la moto. A Lucas Fernández que nos acompaña en los viajes y nos da una mano en pista, y a toda la familia que siempre nos apoya incondicionalmente», comentó María José, madre de Santino.