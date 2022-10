Ricardo Pancaldo no continuará como DT del “Aurinegro”

Este jueves, trascendió que el entrenador Ricardo Pancaldo, no renovará su vínculo con el Club Social y Deportivo Madryn, institución en la que casi por dos años se desempeño como DT del equipo profesional.

Si bien “El Depo” no lo confirmó oficialmente, si lo hizo el entrenador santafesino. Pancaldo, se despide del “Aurinegro” en la Primera nacional, haciendo una gran campaña en el certamen y llegando hasta Cuartos de Final de Copa Argentina.

Fin al ciclo Pancaldo en Madryn

El entrenador Ricardo Pancaldo no continuará a cargo del plantel profesional del Club Deportivo Madryn en la próxima Temporada 2023 del Torneo de la Primera Nacional, tal como se conoció el pasado jueves.

Si bien no lo confirmó oficialmente el club “Aurinegro”, si lo hizo el entrenador santafesino que reconoció ante medios nacionales como el Diario Olé, que no se acordaron en darle la continuidad al vínculo y que la mejor manera era terminar el ciclo tal como se lo hizo, ascendido a la Primera Nacional y cumpliendo una gran Temporada 2022 tanto en el torneo antes citado como así también en la Copa Argentina, en la que llegaron hasta instancias de Cuartos de Final.

Vale destacar que Ricardo Pancaldo asumió como DT del “Depo” en diciembre del año 2020, disputando la final por el ascenso a la Primera Nacional ante Sam Telmo, cayendo en tal definicion y ascendiendo en el Torneo siguiente tras vencer a Racing de Córdoba el 4 de noviembre de 2021 en la definición disputada en el Estadio del Club Arsenal de Sarandí y por 1 -0 con el gol de Sebastián Jeldres.

De esta forma, Ricardo no solo concretó su primer ascenso a la Primera Nacional, sino también cumplió el sueño de los simpatizantes del Deportivo Madryn, de llegar a la segunda categoría del futbol argentino.

Este año 2022, en la Temporada debut en la divisional, Ricardo Pancaldo, su CT y sus dirigidos, realizaron una gran perfomance, quedando ubicados en el 17° puesto, con 46 puntos. Registraron a lo largo del Torneo 10 triunfos, 16 empates y 10 derrotas, con 44 goles a favor y 42 en contra.

Ahora, “El Depo” tendrá algunas semanas para concretar la llegada de un nuevo entrenador, como así también definir las continuidades de los futbolistas a quienes se les vence el contrato, más los que aún tienen vinculo.