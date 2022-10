«Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato», dijo Gerardo Morales sobre una posible interna con Mauricio Macri en Juntos por el Cambio. El Presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, no dudó en marcarle la cancha al expresidente, al recordarle que «es el líder del PRO, no de Juntos por el Cambio».

Así las cosas, mientras se calienta la interna en la coalición opositora a nivel nacional, en Chubut, el presidente de la UCR, Damián Biss, también habló del protagonismo radical de cara a las elecciones 2023.

Si bien el nombre del intendente de Rawson suena como el candidato más potable del radicalismo para las próximas elecciones, hasta ahora esa posibilidad estaba dada en un contexto electoral con PASO. Pero todo parece indicar que el panperonismo provincial estaría de acuerdo en eliminar las Primarias, y eso cambiaría el escenario para la coalición de Juntos por el Cambio.

Damián Biss, no dudó en afirmar que el radicalismo será «protagonista» en las próximas elecciones, y con eso en mente, la UCR buscará tener los mejores exponentes de Juntos por el Cambio. Habrá que ver como continúan las negociaciones dentro la coalición.