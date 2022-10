Pol Huisman irá por la reelección en El Hoyo

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, se refirió a la actualidad de la localidad cordillerana y recordó que fue fuertemente golpeada por las lluvias y nevadas del mes de julio y que demolió el Gimnasio Municipal. Al respecto, el jefe comunal destacó al «pueblo resiliente que se levanta y empieza a reconstruir pero con muchas dificultades porque son obras muy grandes que hay que realizar, porque no se trata de un lugar únicamente deportivo, sino que se trata de una sede de eventos culturales, artísticos, culturales y sociales».

Así las cosas, Huisman contó que, gracias a la ayuda del Gobierno Nacional, «estamos próximos a llamar a licitación la construcción de un nuevo Gimnasio. La semana pasada estuvimos reunidos con el ministro Katopodis y con el secretario de Obras Públicas Carlos Rodríguez y ese proyecto ya está en marcha. Con el Gobierno Provincial estamos avanzando en lo que es la remoción del Gimnasio derrumbado».

El nuevo Gimnasio Municipal de el Hoyo estará emplazado en el espacio polideportivo donde se encuentra la pista de atletismo y donde se hace la Fiesta de la Fruta Fina: «Allí es donde queremos concentrar las actividades deportivas de la localidad», señaló el intendente.

Un nuevo mandato

Por otra parte, Pol Huisman aseguró que irá por un nuevo mandato en 2023: «Así lo entendió el espacio al que pertenezco, así lo entiendo yo y gran parte de la comunidad que lo ve, lo proyecta y me lo pide. Además del Gimnasio, nosotros nos metimos en grandes respuestas a temas históricos como la solución del problema de la red de agua, de los caminos, del servicio eléctrico y temas estructurales como vivienda, que hace mucho que no se hacía». El intendente recordó que a los pocos meses de haber asumido tuvo un intento de destitución por parte del presidente del Concejo Deliberante, «después empezó la pandemia, tuvimos el incendio, la segunda ola de Covid, luego la emergencia climática y así y todo siempre seguimos adelante con entusiasmo y el orgullo del pueblo pujante».

Finalmente, Huisman aseguró que acompañará la candidatura de Juan Pablo Luque a la Gobernación: «Desde antes de asumir él siempre fue muy generoso con muchos de los intendentes, no solo del Frente de Todos, así que no dudo que voy a acompañar a Juan Pablo porque no dudo que es una alternativa que no puede perder la provincia».