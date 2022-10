Petroleros de Neuquén cobrarán la «Zona Vaca Muerta»

Los petroleros de base que se desempeñan en las refinerías de Neuquén también cobrarán el «Zona Vaca Muerta», el ítem que se suma al salario básico y erradica la división por zonas en toda la cuenca Neuquina. Si bien hasta ahora alcanzaba a los operarios de yacimientos, a partir del 1° de noviembre, un reciente acuerdo con las empresas refinadoras amplió el beneficio.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa cerraron un acuerdo con las empresas Fox Petrol, Refi Pampa y también con New American Oil (cuyo incendio fatal en septiembre aún la tiene paralizada). El documento que firmaron argumenta que las actividades en Vaca Muerta tiene particularidades que generaron asimetrías salariales, en este caso en el convenio colectivo 1339/13.

El acuerdo, firmado por el sindicalista Marcelo Rucci y los representantes de las refinerías, establece «fijar una única área geográfica en el ámbito de aplicación territorial del CCT 1339/13, es decir en todo el territorio de las provincias d eRío Negro, Neuquén y La Pampa, denominada ‘Zona No Convencional Vaca Muerta’ y con alcance personal al total de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo».

El coeficiente zonal reeemplazará a los vigentes a partir del 1 de noviembre de este 2022. «Las partes acuerdan que la diferencia que surge de la aplicación del nuevo coeficiente con el anterior tendrá carácter no remunerativo sirviendo igualmente de base de cálculo en forma íntegra para todos los rubros correspondientes», detalla el acuerdo