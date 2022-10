Otra brutal golpiza a una mujer en Puerto Madryn

Un hombre de 35 años fue detenido luego de agredir brutalmente a su ex pareja en el barrio Alta Tensión de Puerto Madryn. El hecho tuvo lugar durante esta madrugada cuando una mujer llegaba a su vivienda ubicada en la manzana 887 de ese barrio madrynense y fue abordada por su ex pareja quien la agredió con golpes de puño y al caerse al piso comenzó a darle patadas.

La víctima logró levantarse y entrar a la casa al tiempo que el agresor tomó un palo de madera y quiso continuar golpeándola pero sus hijos menores de edad se interpusieron para que ello no suceda.

Al llegar el personal policial, el victimario intentó escapar con el bate en la mano pero finalmente fue detenido.