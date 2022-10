Madryn: empleados municipales en estado de alerta y asamblea

El Sindicato de Empleados y Obreros Madrynenses (SEyOM) dispuso el estado de alerta y realizó una multitudinaria asamblea, debido al incumplimiento de los acuerdos trabajados en las paritarias anteriores, donde habían resuelto abrir una nueva mesa de diálogo a partir del mes de agosto.

Durante la asamblea, la secretaria General del gremio, Marcela Fanego, brindó un panorama de la situación: «En agosto fue imposible, no había forma de conseguir una recomposición salarial porque las cosas venían económicamente muy mal. En septiembre estuvimos todo el mes sentados buscando algunas alternativas, pero el lunes la secretaria de Hacienda nos dijo que no nos podían dar nada».

Sin embargo, unas horas antes del inicio de la asamblea, desde el Municipio hicieron un primer ofrecimiento: «Lo que pudimos cerrar es que la categoría 5 de contratados pasan a la 6 la semana que viene; la categoría 5 de planta permanente pasa el mes que viene y un aumento del 50% en asignaciones familiares para cobrar en noviembre y otro 50% a cobrar en diciembre», indicó Fanego.

Respecto al incremento salarial del sueldo básico, habría nuevas reuniones la semana que viene cuando el intendente Gustavo Sastre regrese de su viaje a España.

Finalmente, la referente del SEyOM expresó: «Sabemos que las cosas están difíciles, pero no podemos resignar una recomposición salarial en un año tan difícil, con una inflación que va a llegar al 90%