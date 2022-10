Madryn: el Concejo aprobó el Presupuesto y la Tarifaria 2023

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó hoy las ordenanzas de Presupuesto y Tarifaria 2023, con lo cual el Municipio tendrá su herramienta para gobernar a lo largo del año que viene.

El Presupuesto 2023 será de 17.075 millones de pesos, lo que significa un 80% más que el del año en curso que terminó siendo de 9.700 millones.

Esta Ordenanza fue aprobada con 10 votos a favor de Dardo Petroli, Juan Duarte, Sandra Mancilla, Leila Zanette, Federico Garitano, Andrea Moyano, Nadia Garay, Milagros Badaloni, Enzo Terrera y Marcelo Vaccaro, mientras que Alejandra Concina se abstuvo y María Eugenia Domínguez votó en negativo.

«Si bien el Presupuesto refleja la intención de las prioridades en la gestión del Municipio y estoy de acuerdo en varios puntos como el aumento de los salarios y la asignación de partidas a obras de la ciudad, por otro lado no se amplía el Presupuesto para el mantenimiento de calles de tierra ni de pluviales y esto puede traer problemas muy importantes. También hay una diferencia entre lo que se va a recaudar para la disposición final de residuos con lo que se va a gastar en este punto, lo que nos hace pensar que no todo lo que se cobra irá destinado al GIRSU», expresó María Eugenia Domínguez respecto a su voto negativo.

Por su parte, Alejandra Concina, expresó a El Diario respecto a su abstención: «No fue posible acompañar porque en la distribución del gasto se ve una merma considerable en servicios y asistencia social, consumiéndose gran parte de estos ítems en el sistema de recolección de residuos, el GIRSU, y el subsidio al transporte, el cual aumenta más de un 200%. No se tuvo acceso al detalle de donde surgen esos importes y cual la contraparte que se exigirá a las empresas por esos valores aportados por la comunidad».

Suba de impuestos

En el caso de la Tarifaria, los vecinos y vecinas de la ciudad verán un fuerte incremento en los impuestos para el año que viene, que rondará un aumento interanual del 130%, con un fuerte salto de diciembre a enero que rondará el 60%. De todas maneras, desde el Concejo Deliberante se aprobó otra Ordenanza que indica un descuento del 30% para algunos barrios populares de la ciudad.

La Ordenanza Tarifaria fue aprobada con 10 votos a favor y dos en contra (Concina y Domínguez).

En este caso, la concejala de Cambiemos explicó que «cuando vemos el aumento del Módulo A, que es el que regula el mínimo de todas las tasas municipales, de diciembre de este año a diciembre del año que viene va a aumentar en un 170%, muy por encima de la inflación prevista. Además, en algunos puntos se aumenta la cantidad de módulos A, por lo que el aumento es doble en algunos tributos».

En ese sentido, Concina coincidió con Domínguez en lo excesivo del 170% de aumento y aseguró que «mucha gente no lo podrá afrontar. Es preferible cobrar menos y que puedan pagar más personas, que estos aumentos incobrables». También manifestó necesario «implementar varias ordenanzas presentadas desde Unidos y Organizados, que no fueron tratadas, que podrían incrementar la recaudación por otras vías sin afectar a todos los vecinos y vecinas, como son el fideicomiso de pavimento y la ordenanza de Banco de tierras».