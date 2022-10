Madryn: el aumento de la canasta básica fue del 7,9%

El Centro de estudios José María Rey del Partido Socialista de Puerto Madryn sigue adelante con el relevamiento mensual de precios de la canasta básica de alimentos en la ciudad del Golfo.

Según el último informe, en septiembre 2022 el aumento de precios fue del 7,9%.

Dentro de los artículos que registran el mayor porcentaje de aumentos se encuentran: tapa de asado (37%), paleta (34%), salchichas de Viena por 6 unidades (33%), harina trigo 0000 (16%), Harina de maíz (27%), fideos secos (18%), arroz (30%), tomate redondo (20%), papa cepillada (18%), jabón líquido para ropa (23%), lavandina común (41%) y azúcar (25%).

Además, durante el mes pasado, el Centro de Estudio «José María Rey» realizó una comparación del valor del mismo producto en distintas cadenas de supermercados, las cuales mostraron notorias diferencias. Por ejemplo, el kilo de picada en un punto de venta estaba a 1864,90 el kilo y en otro a 1208 pesos, lo que marca una diferencia entre sí de 54%; el mismo paquete de fideos estaba a 239 pesos en un lugar y a 187 en otro (27,8% de diferencia), entre otros tantos ejemplos.

Cabe recordar que los precios relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, tomando siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio. El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles.

Con el porcentaje de aumento de precios relevado en el mes de septiembre, y de mantenerse estos guarismos, se llega a la conclusión que durante todo el año 2022 el porcentaje de aumento de los 50 productos de la canasta para cubrir las necesidades básicas en Puerto Madryn será del 89,1%. Esto quiere decir que, si en enero 2022 un hogar gastaba $30.000 mensuales en alimentos y productos de limpieza, en enero de 2023 deberá disponer de $56.730.