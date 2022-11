Lula presidente

Luiz Inácio Lula da Silva será el nuevo presidente de Brasil, después de ganarle este domingo al mandatario Jair Bolsonaro en un histórico balotaje que permitirá que el líder de izquierda llegue al poder por tercera vez en la mayor economía de Latinoamérica y principal socio comercial de Argentina.

El exmandatario se impuso en las urnas con el 50,9% frente al 49,10% del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Cuando el escrutinio superaba el 98% de los votos escrutados, Lula Da Silva posteó en sus redes sociales una imagen de su mano sobre la bandera de Brasil y una sola palabra: «Democracia».

Los primeros resultados de estos históricos comicios, que coronan una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno a la democracia, comenzaron a conocerse poco después de que cerraran los centros con urnas electrónicas, a las 17.

Después de que Bolsonaro insistiera durante la campaña en sus cuestionamientos al proceso electoral, lo que hizo temer que no reconociera el resultado en caso de derrota, el presidente dio indicios esta semana de que lo respetará: «No existe la más mínima duda. El que obtenga más votos gana. De eso se trata la democracia», dijo.

Las mesas cerraron a las 17 (la misma hora en Argentina), después de estar abiertas desde las 8, y a continuación comenzó la divulgación en tiempo real de los resultados gracias al sistema de urnas electrónicas.

«Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez»

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo que hay que «reconstruir el alma del país», en su primer discurso como presidente electo, tras imponerse en el balotaje al mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro.

«La bandera verdeamarilla no le pertenece a nadie», manifestó. «Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer», añadió.

«Los principales problemas pueden resolverse con diálogo y no con fuerza bruta», manifestó el líder de izquierda, que el 1 de enero asumirá su tercer mandato.

«Vamos a restablecer el diálogo para luchar contra el hambre y con el Legislativo, sin intentar cooptar, sino reconstruir la convivencia armoniosa y republicana», aseguró, después de que la alianza de partidos que apoya a Bolsonaro obtuvo una amplia mayoría en el Congreso en la primera vuelta del 2 de octubre.

«Brasil y el planeta necesitan de una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que la deforestación, el río limpio vale más que todo el oro extraído con las aguas contaminadas por mercurio», manifestó.