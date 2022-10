Licitaron la primera etapa de la pavimentación del camino ARA San Juan

Este miércoles, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezó la apertura de sobres correspondiente a las tareas de contención costera y pavimento de la importante arteria que comunica Km. 3 con Km. 4 por el sector costero, que aliviará notablemente la Ruta N°3 en zona norte. “Vamos a seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos y avanzando con obras emblemáticas”, remarcó.

El acto contó con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; el concejal y referente local de UOCRA Ariel Montenegro; y la presidenta de la Asociación Vecinal de barrio 25 de Mayo, Fabiana Ramos; además de integrantes del gabinete municipal, concejales, vecinalistas y vecinos.

En ese marco, se licitó la primera etapa de la pavimentación del camino ARA San Juan, que forma parte del plan de mejoramiento vial que se lleva adelante desde la actual gestión municipal y es de vital importancia para aliviar la circulación vehicular en un sector clave de la Ruta Nacional N° 3. El presupuesto de la obra asciende a $241.269.547 y su plazo de ejecución es de 180 días corridos.

Impacto positivo

Al respecto, el intendente manifestó que “este camino permite la unión entre el norte y el sur de Comodoro Rivadavia, por lo que impacta a todos los vecinos. Esta obra es una muestra más de que venimos trabajando para cumplir a rajatabla con la palabra empeñada y con los compromisos que fuimos asumiendo. Le dijimos a la comunidad lo que íbamos a hacer y estamos cumpliendo con hechos reales y concretos”.

“Dijimos que íbamos a planificar y repensar la ciudad en muchos aspectos, desde ponerla de cara al mar hasta mejorar la diversificación de los lugares desocupados que tenía Comodoro para que no se siga creciendo de forma incontrolable e imposible de administrar, sobre todo en materia de obra pública. Este camino tiene que ver muchísimo con lo que nos podemos hacer cargo nosotros respecto a los problemas emblemáticos que tenemos”, recalcó.

En esa línea, afirmó que “todos sabemos los problemas que tiene la Ruta 3, que hoy estamos sufriendo más que nunca con el inconveniente en el cerro Chenque, que es potestad absoluta de Vialidad Nacional. Debemos buscar una solución definitiva para que nuestra ciudad tenga una comunicación óptima entre el norte y el sur, no solamente para los comodorenses, sino para todos los que pasan hacia Santa Cruz o Tierra del Fuego, pero también hacia el

norte, y este camino tiene el fin de descontracturar el gran problema de tránsito que tiene ese tramo de la Ruta 3”.

Calidad de vida

Del mismo modo, el mandatario local expuso que “muchos descreían que tenemos un proyecto turístico de verdad, pero estamos trabajando e invirtiendo muchos recursos para lograr un Comodoro que disfrutemos todos y que aquellos que nos visiten tengan opciones de transitabilidad y esparcimiento, con las bellezas naturales de nuestra costa patagónica pero también conservando nuestras raíces y poniéndolas en valor”.

“Nuestra intención es continuar cumpliendo con lo que nos comprometimos, avanzando con más obras emblemáticas, como el Parque de la Ciudad, cuyo proyecto presentamos ayer en barrio Mosconi y estamos trabajando para hacerlo realidad y cumplir con la palabra empeñada. Desde nuestra gestión queremos recuperar la confianza hacia la dirigencia política”, aseveró.

Continuando en ese tenor, subrayó que “no tenemos otra función que intentar mejorar la calidad de vida de nuestra gente en un corto lapso de cuatro años, en una ciudad con una historia maravillosa en la que no queremos pasar desapercibidos. Queremos aportar nuestro granito de arena en lograr vivir como nos merecemos los comodorenses, los chubutenses y los patagónicos”.

“Lo mejor que sabemos hacer es trabajar, pero nos gustaría hacer mucho más de lo que estamos haciendo y solucionar más problemas. Le ponemos empeño y todo el amor que tenemos por Comodoro; pero los vecinalistas y los vecinos nos motivan aún más para alcanzar los objetivos que nos planteamos”, sostuvo.

Finalmente, Luque agradeció “a los trabajadores, a los concejales y al equipo municipal”, al tiempo que enfatizó que “estamos comprometidos con la obra pública y la generación de empleo, buscando fortalecer el movimiento económico y encontrando soluciones para que Comodoro sea una de las mejores ciudades para vivir”.

Obra fundamental

En tanto, el titular de la cartera de Obras Públicas, Maximiliano López, señaló que “apenas comenzamos la gestión, el intendente fue el primero que dijo que este camino se tenía que abrir porque descomprimía el tránsito en la Ruta N° 3, por lo que nos pusimos rápidamente a trabajar con maquinarias viales del Municipio para la restitución del camino que hoy está cada vez más consolidado”.

“Estamos poniendo el camino costero para ponerlo de cara al mar, con veredas, luminarias, accesibilidad y un muro de protección prácticamente en todo el largo del camino para después construir un talud sobre la base para luego colocar cordones de hormigón, barandas de protección y, posteriormente, la carpeta”, detalló.

Para cerrar, López explicó que “dividimos la obra en dos etapas por cuestiones de tiempo, optimizando el presupuesto municipal. En esta primera etapa, de seis meses, se efectuarán el muro de protección, el relleno y el talud; mientras que en la segunda se culminará con los cordones cuneta y el pavimento completo para unir desde la rotonda de la Universidad hasta el Hospital Alvear. Se trata de un esfuerzo de todos los comodorenses para seguir poniendo a Comodoro de cara al mar y mejorar notablemente la transitabilidad”.

Generación de empleo

Por su parte, el concejal y representante de la UOCRA, Ariel Montenegro, valoró que “todas las obras, sean grandes o chicas, generan y mantienen mano de obra en el sector de la construcción, por lo que estamos muy agradecidos por cada licitación que se lleva adelante”.

Asimismo, Montenegro indicó que “debemos ponderar a aquellas empresas que siguen presentándose en cada acto licitatorio y acompañando al Municipio para continuar mejorando la ciudad y sostener el empleo”.

Emoción

Por último, la presidenta de la Vecinal 25 de Mayo, Fabiana Ramos, manifestó que “estoy muy emocionada porque soy nacida y criada en el barrio, por lo que al camino costero lo disfrutamos con mi familia y muchos chicos, que hoy ya somos padres y abuelos. Ver estos avances me llena de emoción”.

En esa línea, destacó que “es una obra muy importante, porque es un camino que lo usa mucha gente de zona norte y zona sur y está en un sector turístico, donde se puede pasar un hermoso día de playa. Si todo termina como soñamos, el barrio 25 de Mayo será parte del turismo de Comodoro”.

“Siempre destacamos la labor conjunta entre la Vecinal, los funcionarios municipales y el intendente Luque. Durante el último temporal, que fue complicado, no quedamos aislados gracias a la limpieza del canal evacuador, que estaba tapado desde hace más de 20 años, lo que nos permitió no pasar mayores inconvenientes en nuestro barrio. Como vecinalista, estoy muy agradecida con la gestión”, concluyó Ramos.