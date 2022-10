“La Banda” empató ante Riestra en un buen partido

Una buena performance desarrolló este lunes Guillermo Brown, en su visita a Deportivo Riestra, club que disputa su ingreso al Reducido del Torneo de Primera Nacional.

Fue empate en 1, en un encuentro donde fallos arbitrales polémicos influyeron en el juego que terminó con “La Banda” jugando el segundo tiempo con un jugador menos ante la expulsión de Gastón Benedetti como así también de su DT Javier Rodas.

En el anteúltimo juego del Torneo, Brown le sacó un punto a Riestra

Un punto sumó este lunes en la tarde Guillermo Brown, en su visita al Bajo Flores en el cotejo ante Deportivo Riestra por la 36° Fecha del Torneo de la Primera Nacional.

Fue empate en 1, con la apertura del anotador para los dirigidos por Javier Rodas por parte del atacante Gonzalo Urquijo, igualando minutos después el defensor Eric Tovo para los anfitriones.

Ante uno de los equipos de mejores perfomances en el certamen, “La Banda” cumplió con una muy buen perfomance, demostrando en varios minutos una superioridad y mereciendo algo más que el punto.

A los 15 minutos del primer tiempo, Brown consiguió la apertura del anotador, cuando tras el centro de Rodrigo González, conectó por el segundo palo Gonzalo Urquijo para poner el 1 -0 parcial. Para el ex Agropecuario, fue su primer partido como inicial en el certamen desde su regreso al club.

Sobre el final del primer capítulo, en una jugada dudosa, en la que la terna arbitral pita el córner cuando en realidad el balón no había salido del campo de juego, llegó el centro desde el tiro de equina para que se elevara Eric Tovo para concretar el empate para los dirigidos por “El Ogro” Fabbiani.

Minutos antes, entre tantas otras situaciones polémicas del partido en general, el árbitro Nelson Bejas ni tampoco su terna arbitral, no vieron penal en una fuerte falta en el área que le cometieron a Urquijo.

A los 46´, sobre tiempo de descuento, tras una disputa el balón y un presunto golpe del jugador browniano a su par de Riestra, vio la tarjeta roja Gastón Benedetti, dejando a su equipo con un jugador menos para todo el segundo tiempo.

Al regresar de vestuarios, Brown sostuvo su buena perfomance, pero creció Riestra, que generó peligro en algunos momentos al arco defendido por Martin Perafán, pero que salvó el arquero y la defensa browniana, más la ineficacia de los jugadores del “Malevo” en la definición.

“La Banda”, aprovechaba las buenas combinaciones que se daban entre Rodrigo González y Urquijo, y en seguidas situaciones e contrataque, como una definición que dio en el palo, los portuarios podrían haber ampliado el marcador.

Pese al jugador menos, algunas variantes por reacomodamiento posicional más molestias físicas en algunos de sus jugadores e incluso los fallos polémicos de la terna arbitral, Brown terminó haciendo una gran actuación ante Riestra, que llegaba 12° en la tabla de posiciones y uno de los que seguramente conseguirá la clasificación al Reducido.

Fue empate 1 a 1 y ahora Brown descansará algunas horas para comenzar a preparar el último partido del año, el que el próximo domingo y por la 37° programación, sostendrá ante el campeón del Torneo y el primer ascendido a la Liga Profesional, Belgrano de Córdoba.

El partido, ya tiene día confirmado, como lo será el domingo, a jugarse desde las 13:40 horas con transmisión de DirecTV Sports.