Juicio por jurados: se realizó el primer sorteo para conformar listas

En un hecho histórico para la provincia del Chubut, se realizó esta mañana el primer acto público referido a la implementación del Juicio por Jurados en la provincia del Chubut, desde su incorporación al texto de la Constitución Provincial en 1994 y cuyo funcionamiento está enmarcado en la Ley XV N° 30.

En la sala de sorteos de Lotería del Chubut, en Rawson, se concretó el sorteo para la conformación de la lista de jurados, que estará vigente para todos los juicios por jurados a desarrollarse durante 2023 en todo el territorio provincial y en esta oportunidad fueron seleccionadas 4872 personas en total, abarcando las siete Circunscripciones Judiciales en las que está dividida la provincia.

El acto fue encabezado por el Dr. Mario Luis Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y a la vez, presidente del Tribunal Electoral Provincial (TEP), y contó con la presencia del Gobernador de la Provincia del Chubut, Mariano Arcioni.

El sorteo para conformar las listas de jurados es una actividad prevista por ley y es parte de las funciones asignadas al Tribunal Electoral Provincial, organismo que ya tuvo a su cargo la depuración de los padrones de electores.

A la audiencia del día de hoy asistieron los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Camila Banfi Saavedra, Dr. Daniel Báez y Dr. Ricardo Alberto Napolitani. Asimismo, estuvieron presentes el Procurador Jorge Miquelarena, el Diputado Rody Ingram y la Dra. Amorina Testino, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería con asiento en Rawson, todos ellos integrantes del TEP.

También estuvieron presentes representantes de los Colegios de Abogados, la Asociación de Magistrados y el Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Herramienta de participación

El Dr. Mario Luis Vivas, presidente del STJ y del Tribunal Electoral Provincial, afirmó que “el día de hoy es muy significativo para quienes tenemos la responsabilidad institucional de conducir el Poder Judicial de la provincia del Chubut, y en mi caso particular el compromiso doble de presidir el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal Electoral Provincial”.

«En este acto que concretamos hoy estamos consolidando la participación de la ciudadanía, estamos dándole al pueblo de la provincia una herramienta de participación democrática en un acto tan trascendente como es juzgar si una persona ha sido responsable de cometer un hecho ilícito o no lo es”, indicó Vivas y resaltó que será, sin dudas, “un camino de aprendizaje y construcción que debemos atravesar como sociedad. Son cambios que otras provincias ya han experimentado y que Chubut debe transitar, así como no tengo dudas que a futuro lo será el cambio a la oralidad en los procesos no penales”.

Acto de trascendencia democrática

Por su parte, la Dra. Camila Banfi Saavedra, presidenta de la Sala Penal del STJ y coordinadora de la “Comisión para la implementación, seguimiento, mejora y capacitación del sistema de Juicio por Jurado y Juicio por Vocales Legos”, sostuvo que no se trata de un día más en la provincia del Chubut, “porque hoy se eligen los jurados populares establecidos por la Constitución; las personas comunes que decidirán acerca de la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas”.

La ministra destacó que se trata de un acto de “gran trascendencia democrática y republicana ya que el jurado es el vínculo directo entre la ciudadanía y el Poder Judicial”, dando cumplimiento a la “ley 15 N° 30 que hunde sus raíces en la notable experiencia de los colonos galeses de 1865”.

El sorteo

En la sala de sorteos de Lotería del Chubut y mediante un sorteo en el cual se elegía un número de tres cifras correspondiente a las tres últimas cifras del DNI, se seleccionaron un total de 4872 personas, divididos en partes iguales entre mujeres y hombres. En total se necesitaron 14 bolillas para completar la lista de jurados para el año 2023.

Del total de personas sorteadas hoy, 1776 corresponden a la Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia, la de mayor densidad poblacional de toda la provincia. En cuanto a las demás circunscripciones, para Rawson fueron seleccionadas 320 personas; en Trelew 1048; en Puerto Madryn 816; en Sarmiento 160; en Esquel 520 y en Lago Puelo 232 personas.

Notificación

Estas personas integran una lista de potenciales jurados a convocar por las Oficinas Judiciales a partir de una notificación formal que se realizará en las próximas semanas, aunque el proceso de selección final de las 12 personas que intervendrán en un juicio por jurados se realizará recién en una audiencia previa al debate oral y público, llamada Audiencia de Voir Dire.