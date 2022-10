Habrá “tolerancia cero” de alcohol para conductores de Trelew

Este jueves en horas de la mañana, en sesión del Concejo Deliberante de Trelew, se aprobó la ordenanza que adhiere a la Ley de “Tolerancia Cero”, que prohíbe conducir con alcohol en sangre.

La ordenanza fue aprobada por 8 concejales y tuvo la abstención de los concejales Oscar Villarroel y Rubén Cáceres.

La concejal Lorena Alcalá hizo hincapié a que “no hacemos referencia a la ley seca, la idea tampoco es perjudicar a ningún sector económico de nuestra ciudad. Sino lo que buscamos es concientizar y preservar vidas, generar conciencia y seguir trabajando. Este expediente que presentamos desde nuestra banca, es una demanda de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales; de Estrellas Amarillas; de Madres del Dolor, con los que hemos tenido numerosas reuniones. Lo que buscamos es crear conciencia, no que solamente quede en multas y que los vecinos se cuiden y cuiden al resto, sin alcohol al volante”.

Además, el concejal Héctor Castillo aclaró que él no presentó el proyecto de adhesión a la Ley provincial XIX 84 “Tolerancia Cero”. “La adhesión la trajo la presidenta de la comisión y nosotros acompañamos porque Trelew se merece tener tolerancia 0. Las multas no nos devuelven a las víctimas”, puntualizó.