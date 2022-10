España es el único de Europa en mantener el uso obligatorio del barbijo en los aviones

España es el único país de Europa que exige el uso de mascarillas dentro del avión, Alemania fue el último en eliminar la obligatoriedad el pasado 1 de octubre. “No tiene sentido mantener el uso de la mascarilla de forma obligatoria en el avión” , coinciden la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), exigiendo al Ministerio de Sanidad que ponga fin a esa medida para que España pueda equipararse al resto de los países de Europa.

Este viernes se eliminaron los controles sanitarios anti-COVID en los aeropuertos para los turistas extracomunitarios, y tanto las aerolíneas como las agencias de viajes creen que “cuanto antes” debe darse el paso siguiente, que es suprimir el uso de mascarillas en el avión, principalmente porque en Europa dejó de ser obligatorio en mayo.

“Tras la eliminación de estos controles para entrar en España es aún más injustificado e incongruente que se mantenga el uso obligatorio de la mascarilla en el avión, máxime cuando ya no se exige en el resto de la UE”, ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara. Hace un mes, las aerolíneas ya habían hecho la misma petición, tras conocerse que Alemania había aprobado su supresión a partir del 1 de octubre.

“Desde el comienzo de la pandemia, una de nuestras reivindicaciones ha sido la homogeneización de medidas y restricciones, y no tiene sentido que seamos el único país europeo en el que no se ha suprimido su obligatoriedad”, ha dicho Carlos Garrido, presidente de CEAV, planteando que el uso de mascarillas sea voluntario.