España eliminó los controles sanitarios para terceros países

Una vez superada la fase aguda de la pandemia, España actualizó las medidas de vigilancia y control a nivel nacional, por lo que este viernes se eliminarán los controles sanitarios impuestos para entrar al país y también en las fronteras de Ceuta y Melilla, según las órdenes del Ministerio de Sanidad que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Con el fin de favorecer la normalización de la movilidad internacional, con el menor impacto posible para la salud pública, se considera conveniente dejar sin efecto las medidas de control sanitario a las personas procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea o con la consideración de países asociados Schengen», establece la resolución publicada este jueves.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en todo el mundo, así como los altos índices de inmunización

Actualmente, los controles sanitarios, que se establecieron para evitar la propagación del virus, estaban limitados a personas que procedían de países no pertenecientes a la Unión Europea o con la consideración de países asociados Schengen.

Desde el pasado 21 de septiembre los viajeros internacionales ya no tienen que cumplimentar el formulario ni presentar el código QR de Spain Travel Health en las fronteras, pero sí se aplicaban controles centrados exclusivamente en la detección de temperatura y el control visual de los viajeros.