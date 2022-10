Eliceche presentó un proyecto de Ley para derogar las PASO en Chubut

El diputado provincial Carlos Eliceche presentó este jueves en Legislatura el proyecto de ley que deroga las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Chubut. Luego de la sesión, el legislador madrynense se refirió al respecto y afirmó que el proyecto “ha pasado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y será una cuestión de análisis a ver si se obtiene esa mayoría para poder dejar sin efecto las PASO en la provincia”.

El ex intendente de Puerto Madryn opinó que las PASO “tuvieron un espíritu que no se ha cumplido porque no aumentó ni la oferta electoral ni la participación de los ciudadanos, ha debilitado a los partidos políticos, generan un gasto muy importante y también se dan turnos electorales interminables”.

En ese sentido, Eliceche mencionó que los partidos políticos “tienen sus herramientas, sus Cartas Orgánicas y tienen que tener la capacidad de elegir sus candidatos”.

Reelección de intendentes

Por otra parte, el diputado habló acerca del proyecto que otorga un período más a los intendentes y jefe comunales y manifestó que “personalmente me he opuesto, era un proyecto que había sido votado en la gestión anterior, los argumentos de la pandemia no me resultan válidos e incluso veo que va en contra del espíritu de la Constitución Provincial y de las Cartas Orgánicas Municipales, pero la mayoría estuvo de acuerdo y hay que respetarlo”, indicó Carlos Tomás Eliceche.

La iniciativa que habilita la una nueva reelección a los intendentes de Chubut, fue aprobada por 17 votos a favor.

El diputado oficialista, Juan Horacio Pais solicitó la modificación del artículo 8 bis de la ley XVI N 46 quede redactado de la siguiente manera: “a los fines de la aplicación de los dispuestos del artículo precedente se considerará por única vez como primer mandato el iniciado en el año 2019”.