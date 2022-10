El Provincial por Equipos, quedó en manos de “El Mundo del Ajedrez”

El Club de Comodoro Rivadavia, “El Mundo del Ajedrez”, se quedó con el título en el Campeonato Provincial por Equipos disputado durante el pasado fin de semana en la ciudad de Trelew.

El Club de Pesca Náutica y Caza Submarina de Trelew, fue escenario del evento, del cual participaron 14 equipos representantes de las distintas instituciones chubutenses que disputan “el juego ciencia”.

Desde Comodoro llegó el campeón

El X Campeonato Provincial de Ajedrez por Equipos Trelew 2022 fue una edición realmente de lujo. Primero destacar la gran convocatoria, récord histórico desde que se organiza este certamen: 14 equipos, 65 jugadores, los 6 clubes que forman parte de la Federación de Ajedrez Chubutense.

Las hermosas instalaciones del Club de Pesca Náutica y Caza Submarina de Trelew se vistió de blanco y negro para convertirse en el escenario de juego durante 3 intensas jornadas del fin de semana, reinando en el lugar un clima de rivalidad en el tablero, pero de cordialidad y camaradería el resto de los momentos vividos.

El equipo A del Mundo del Ajedrez, club de Comodoro Rivadavia, resultó ser el ganador del torneo de manera invicta con 11 puntos tras 5 victorias y un empate. El equipo formó con Maximiliano Aguinaga, Germán Leiva, Lucas Rivas y el joven Adrián Muruchi, que próximamente estará representando a la provincia en los Juegos Evita Nacionales categoría menores en Mar del Plata.

El subcampeonato fue para el equipo A del Circulo “Peones del Sur” de Puerto Madryn el cual cosechó 9 unidades, tras vencer en la última fecha al equipo A del Club de Ajedrez Capablanca de Trelew y arrebatarle el puesto. El team portuario contó con la presencia de MF Juan Cruz Arias, Gustavo Slomka, Tomás Löwy, Jaime Maldonado y Homero Oldani, otro que viajará acompañando al comodorense Muruchi a «la Feliz».

Cerrando el podio fue para el Club Capablanca de Trelew, que contó con la representación de Marcos Pirola, Máximo Peralta (otro que también viaja a Mar del Plata para los Juegos Evita), Walter Jaramillo y Luis Balladares.

Es de destacar que los tres equipos de primera de las ciudades mencionadas, contaron con jugadores menores a 14 años, sumado también a los equipos juveniles que presentaron el Club de Lago Puelo y el anfitrión, señal del gran trabajo formativo que están realizando a nivel local en las bases, el cual es el eje central que mantiene el espíritu de la Federación Chubutense desde su creación en 2009.

También resaltar la participación de un equipo femenino, hecho que desde años se viene manteniendo y auguramos que continúen estas alentadoras características que resaltan del torneo por equipos.

En el certamen arbitró el AN Cristian Scarton y la futura Árbitro Regional Ayelén Gerez de Esquel, por lo que la ciudad cordillerana contará por primera vez con un árbitro oficial de la FIDE.

AJEDREZ – CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS

EN TRELEW

POSICIONES FINALES – Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. Equipo Puntos Des 1

1 Mundo del Ajedrez – Com. Riv. 11 18

2 Peones del Sur Pto. Madryn A 9 18,5

3 Capablanca Trelew A 8 16

4 Mundo del Ajedrez B- Com. Riv. 7 14

5 Lago Puelo Dragones 7 13,5

6 Circulo de Rawson 7 12

7 Capablanca Trelew C 7 12

8 Circulo de Esquel 6 14,5

9 Capablanca Trelew B 6 12,5

10 Lago Puelo Magos 5 10,5

11 Peones del Sur Pto. Madryn B 4 6

12 Capablanca Trelew Juvenil 3 8,5

13 Lago Puelo Hobbits 2 6

14 Capablanca Trelew Femenino 2 6