El Cenpat de Puerto Madryn recordará el Día de Libertad de los Pueblos Originarios

El próximo martes 11 de octubre, a las 9:30 horas, en el Centro Nacional Patagónico (Cenpat) de Puerto Madryn, se realizará el izamiento de la Bandera Mapuche-Tehuelche, en conmemoración al último día de libertad de los Pueblos Originarios.

En este marco, desde la institución científica recordaron que desde hace varios años el equipo de Antropología y Arqueología del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET) trabaja de manera mancomunada junto a las comunidades originarias de Chubut, buscando una mirada de respeto e igualdad. “Es por eso que, en una fecha tan significativa para los Pueblos de América, la ciencia busca generar espacios de reflexión y resignificación de los sucesos acaecidos desde aquel desembarco en 1492”, señalaron.

Proyecto y talleres

“Nuestra provincia ha sido pionera en trabajos con las comunidades originarias en los que respecta al intercambio de saberes. En este marco un aspecto relevante ha sido, el desarrollo del proyecto conjunto por parte del equipo de Arqueología liderado por la doctora Julieta Gómez Otero del IDEAus, y representantes de las comunidades de la región (Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia de Chubut, Subsecretaría de Cultura y los representantes del Consejo Provincial de Restitución) que culminó en la Sanción de la Ley Provincial V N 160-Dtp N 380, que respalda y complementa a política de participación de las comunidades originarias en el ‘Protocolo de tratamiento de restos óseos humanos y valores culturales asociados’”, explicó María Laura Parolín, investigadora del IDEAus-CONICET en el Cenpat.

En los últimos años se han realizado talleres de transferencia bidireccional con las comunidades originarias. “En el caso particular de los estudios genéticos que realizamos en más de 5 localidades urbanas de la provincia de Chubut donde observamos la fuerte impronta nativa materna que alcanza en poblaciones como Esquel un 78% de participantes que tienen en su acervo genético una ancestría mujer originaria. Estos espacios de taller tienen como objetivo no solo la difusión directa de nuestros resultados, sino abrir un espacio de debate y comenzar a pensar la ciencia desde otro lugar y poner a disposición no solo la información de nuestros trabajos sino las herramientas que tenemos a nuestro alcance que pueden ser de utilidad para la comunidad”, aseguró Parolín.

Ceremonia

En relación al izamiento, desde el Cenpat recordaron que la bandera Mapuche-Tehuelche se izó por primera vez un 30 de abril de 1993, mediante Resolución del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en la escuela Nº 113 de la localidad de Cerro Centinela, en homenaje a su creador Don Julio Antieco.

“Nos da orgullo haber recibido por parte de las comunidades la entrega de la Bandera Mapuche-Tehuelche a nuestra institución, lo que tiene un valor altamente significativo tanto para la ciencia como para las comunidades, evidenciando que podemos ir marcando de a poco un camino nuevo”, concluye la investigadora.

Con respecto a la ceremonia del 11, el director del CCT CONICET-Cenpat, Rolando González-José expresó: «De esta manera se consolida la política institucional del CENPAT en materia de trabajo mancomunado con las Comunidades Originarias locales en una coyuntura donde, como contraposición a la estigmatización mediática que sufren los pueblos originarios de la Patagonia, el camino que se elige recorrer aquí es el de la co-producción de conocimiento científico, la preservación de la memoria y la consolidación de la identidad». (Fuente: CONICET)