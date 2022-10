Descubrimiento único en una luna de Saturno

La búsqueda de vida extraterrestre en Encélado, una luna de Saturno con un mar subterráneo de agua líquida, acaba de ponerse más interesante ya que unos científicos han descubierto indicios de que en dicho océano existe fósforo, un elemento químico fundamental para la vida.

El fósforo en forma de fosfatos es vital para toda la vida en la Tierra. Es esencial para la creación del ADN y el ARN, las moléculas que transportan energía, las membranas celulares, los huesos, e incluso el microbioma del plancton marino.

Uno de los descubrimientos más importantes de la astrogeología en los últimos 25 años es que los mundos con océanos bajo una capa superficial de hielo son comunes en nuestro sistema solar. Entre estos mundos se encuentran varios satélites ricos en hielo de los planetas gigantes, como Europa de Júpiter, Titán y Encélado de Saturno, e incluso cuerpos más lejanos como Plutón.

Los mundos como la Tierra con océanos en la superficie deben residir dentro de un estrecho rango de distancias de sus estrellas anfitrionas para mantener las temperaturas que permiten el agua líquida en la superficie. Los mundos con océanos subterráneos de agua, sin embargo, pueden existir en un rango de distancias mucho más amplio, ya que su calor interno depende muy poco de una estrella que lo proporcione. Esto amplía enormemente la cantidad de mundos habitables que pueden existir en la galaxia.

La sonda espacial Cassini detectó agua líquida bajo la superficie de Encélado. Analizó muestras de “géiseres” de granos de hielo y vapor de agua que salían al espacio desde grietas en la superficie helada de la luna.

Los resultados de los análisis indican que esos géiseres o penachos contenían casi todos los ingredientes básicos de la vida tal y como la conocemos. Aunque el fósforo aún no ha sido identificado directamente, el nuevo estudio aporta indicios bastante convincentes de que existe en dicho mar.

El estudio científico

La investigación la ha realizado el equipo de Christopher Glein, del Instituto de Investigación del Sudoeste en San Antonio de Texas, Estados Unidos.

Glein y sus colegas realizaron una modelización termodinámica y cinética que simula la geoquímica del fósforo basándose en los conocimientos obtenidos gracias a la Cassini sobre el sistema integrado por el océano y el fondo marino en Encélado. En el curso de su investigación, estos científicos desarrollaron el modelo geoquímico más detallado hasta la fecha sobre cómo se disuelven los minerales del fondo marino en el océano de Encélado y una de las conclusiones de ello es que los minerales de fosfato serían inusualmente solubles allí.

El estudio se titula “Abundant phosphorus expected for possible life in Enceladus’s ocean”. Y se ha publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (Fuente: NCYT de Amazings)