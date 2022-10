Camarones celebró su 122º aniversario

Este lunes, funcionarios del Gobierno provincial, acompañaron a la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, en los festejos por el 122° aniversario de la localidad. Se firmaron actas compromiso para la ejecución de unidades de paso para víctimas de violencia de género, cinco viviendas, cordones cuneta y veredas, planta de recuperación de materiales, la Guardería Infantil Municipal y vivienda tuteladas.

Asistieron al acto, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Ricardo Sastre, los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera y de Turismo, Leonardo Gaffet, los secretarios de Trabajo, Tobías Gaud; de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco, la presidenta de la Administración de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez, la gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni, el titular del IPA, Nicolás Cittadini.

Además de los subsecretarios de Obras Municipales, Sergio Ramón; de seguridad y relaciones institucionales, Rubén Becerra; de Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas, el gerente del Instituto de Asistencia Social (IAS-Lotería del Chubut), Francisco Salto, el subjefe de la Policía del Chubut, Juan Cruz Campos, diputados provinciales, fuerzas armadas y de seguridad, funcionarios municipales, concejales, abanderados y docentes de las Escuelas N°271 y N°16, de Bomberos Voluntarios, de la Policía del Chubut, de Parques Nacionales, Guardafaunas, vecinos e invitados especiales.

Acto oficial

Luego del tradicional Tedeum en la Capilla Stella Maris, las autoridades se trasladaron a la Plaza General José de San Martín donde se desarrolló el acto oficial que incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación del Himno Nacional y la Marcha de las Malvinas, y se procedió a la lectura del Decreto provincial N°1349 de adhesión a los festejos.

Al dirigirse a los presentes, el vicegobernador transmitió a la comunidad un “caluroso y afectivo abrazo del señor gobernador, Mariano Arcioni, que no pudo estar presente, pero no obstante ello, hemos firmado muchos convenios de obras para poder comenzarlas de forma inmediata”.

Sastre señaló: “Los pueblos demuestran que por más fuerte que sea la tormenta, más fuerte son en superarlas, hay en la gente una esperanza viva de poder salir adelante, más allá de los sobresaltos que impone la coyuntura, hoy este maravilloso pueblo que le abre sus ojos al mar, siente que ha llegado una hora clave, la hora de empezar a cumplir sus sueños, porque pese a todo lo que nos pasa, hoy podemos anunciar obras, algunas terminadas, otras por hacer y además hacer realidad el inminente comienzo de la obra que seguramente le hará mejorar con el tiempo la calidad de vida; el interconectado tan esperado como necesario, está dando los primeros pasos, no es poco en los tiempos que corren”.

“Hoy Camarones cumple un año más de vida, su gente recibe este nuevo aniversario con la entereza necesaria para enfrentar momentos duros, pero también con la frente en alto para seguir andando hacia un futuro mejor. Estas celebraciones levantan el espíritu y le dan templanza al alma, aunemos todos los esfuerzos para hacer de esta hermosa localidad, el lugar que soñaron aquellos que pusieron las primeras piedras, las que después eligieron ustedes para tener una vida digna, el lugar en donde se puedan superar los escollos del presente para poder ir andando con fuerza y fe mirando al futuro”, completó el vicegobernador del Chubut.

Agradecimiento

En su discurso, la intendenta Loyola agradeció la presencia de quienes acompañaron la celebración y señaló que “este nuevo aniversario es muy especial, es una fecha para realizar balances reforzando nuestro compromiso ciudadano. Gestionar es una de nuestras premisas, lo cual nos permitió establecer acuerdos y convenios con organismos provinciales y nacionales como la obra de la Guardería Municipal, que tanto nos pedían las madres en los momentos más difíciles. Sabemos que ir a trabajar es el orgullo de una madre sostén de familia, pero muchas de ellas también quieren estudiar, pero muchas veces no lo podían hacer por el cuidado de sus hijos e hijas. Ahora, a través del Ministerio de Infraestructura se realiza la obra y las mamás podrán cumplir con sus objetivos”.

La jefa comunal enumeró además las obras del Registro Civil, “que está en ejecución gracias al Ministerio de Infraestructura, la confección del nuevo código de edificación, el Campus virtual, la creación del edificio propio de la Comisaría de la Mujer, la refacción de la Sala Velatoria, el nuevo cuartel de Bomberos comprometida por esta gestión provincial, veredas y cordones cuneta. La planta de recuperación de residuos que se realizará gracias al Gobierno provincial, allí podrán trabajar muchos de nuestros jóvenes, la nueva cisterna para Camarones comprometida por el Gobierno Nacional, que nos traerá mejor abastecimiento de agua”.

Interconectado Garayalde – Camarones

“No puedo dejar de nombrar el interconectado Garayalde – Camarones, obra anunciada por el gobernador Mariano Arcioni a quien le debemos todo, la palabra política y el haber cumplido con la localidad de darnos esta obra que ya se encuentra a punto de comenzar. Por ello, quiero transmitir nuestro enorme agradecimiento”, remarcó Loyola.

Asimismo, la intendenta remarcó que “impulsaremos el manejo administrativo portuario, seguiremos luchando por el recurso que es nuestra pesca que va a ser el desarrollo productivo de nuestra localidad, queremos que el trabajo se quede en Camarones. Visitamos la empresa Biotec que procesa alga y realiza un sinfín de productos a raíz de algas meramente camaronenses, dando trabajo a la gente. Este es el resultado de un trabajo conjunto, sin banderas políticas, tirando todos del mismo lado procurando el beneficio directo a cada habitante de Camarones”.

Nuevas obras

En la oportunidad, se firmó un acta compromiso a través del Institutito Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y la Municipalidad, para el llamado a licitación para la construcción del “Proyecto y construcción de depósito unidades de paso de víctimas y violencia de Género en la localidad de Camarones”. Asimismo, para el llamado a licitación para la construcción del “Proyecto y construcción de cinco viviendas con infraestructura propia de localidad de Camarones”.

A través del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, se rubricaron actas compromiso en base a la entrega de Aportes No Reintegrables para la ejecución de cordones cuneta y veredas; una planta de recuperación de materiales; la Guardería infantil Municipal y viviendas tuteladas en la localidad.

Impulso turístico

En la ocasión, se rubricó un convenio de Colaboración en el Marco del Programa “Impulso Turístico Chubutense” entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Municipio, con objetivo de coordinar las acciones necesarias para la implementación del Programa. El objetivo es articular las instancias de preselección de postulantes destinados a ser beneficiarios del Programa Provincial de Becas y Pasantías Turísticas y en la selección de beneficiarios y personal dependiente del Municipio que se capacitará en temáticas destinadas al fortalecimiento de las oficinas de Información Turística y demás acciones que surjan en consecuencia.

Biotecnología y Nutrición Vegetal

Luego del acto central, la comitiva se trasladó a los laboratorios de Biotec S.A., los cuales se instalaron en Camarones para el desarrollo de fertilizantes y bioestimulantes de algas totalmente orgánicas también con desarrollos de investigación de pellet de algas para consumo animal vacunos, mascotas, avícola, peces, etc.

La empresa ha tenido excelentes resultados en todas las pruebas y análisis terminando para salir a mercado y ha tenido el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Cultura, el municipio local, la Cooperativa de Algueros de Camarones.

Entregas

Seguidamente, se dirigieron al Camping Municipal donde se entregaron reconocimientos a través del Instituto de Asistencia Social. En la oportunidad, el presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios, José Castaño recibió un aporte de 500 mil pesos.

Asimismo, se hizo entrega a los servidores públicos de Camarones del Proyecto de construcción del nuevo cuartel de Bomberos y promulgación de la ordenanza municipal de otorgamiento de terreno para el mismo.

La jornada de fiesta, continuó con la entrega de una impresora 3D para la Escuela N°721, y las llaves de sus viviendas a los vecinos Darío Argel, Hugo Reyes y Laura López. Al término del acto, se realizó un almuerzo popular.