Asegura que la ex esposa lo dejó sin nada y se encadenó en los Tribunales de Esquel

José Luis Rosello es cordobés y hace unos años se casó con una mujer de la ciudad de Esquel, con quien mantuvo una relación durante un tiempo. Pero al llegar el momento de la separación, el hombre asegura que lo dejaron prácticamente en la calle. Es por ello que en la mañana de hoy se encadenó en la puerta de los Tribunales de Esquel pidiendo que la Justicia lo escuche.

«Hace cuatro años retomé la relación con una mujer de Esquel llamada Alejandra Perazzo, y en poco tiempo decidimos casarnos. Yo era un comerciante muy exitoso en Río Cuarto, traje más de 120 mil dólares en mercadería, ahorros en criptomonedas, dos vehículos bastante nuevos, todos mis muebles. Amplié la casa de ella, la equipé toda, yo me brindé todo porque cuando uno se casa piensa que es para siempre y que la otra persona va a ser igual de honesta que uno», contó.

«Pasados dos años de separados, un día me pidió el divorcio y me dijo que no me iba a devolver nada porque supuestamente el padre la iba a desheredar, así que me quedé sin nada. Incluso llegó al punto de transferir uno de los autos a nombre de su hermana y nunca más me lo pagó. Estuve un año y medio tratando de llegar a un arreglo, de recuperar algo de lo que yo había traído para poder irme y rehacer mi vida», continuó relatando.

«La Justicia no ha dicho nada, tengo más de mil hojas de pruebas y nunca me permitieron presentarlas. Hay varias causas y nada avanza, así que me tuve que encadenar acá porque ya no tengo para comprar mis medicamentos porque me sacaron todo. Lo único que tengo en este momento es vivienda, porque lo que hizo la Justicia fue darme la atribución del hogar conyugal. Esta es la última instancia que me queda: si me tengo que morir acá, moriré acá, pero ya no tengo otra opción».