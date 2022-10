Apertura de investigación por abuso sexual de un abuelo a su nieta

La jueza Mirta del Valle Moreno habilitó este martes la apertura de investigación preparatoria en una causa que investiga un presunto hecho de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por ascendiente.

De acuerdo a lo expuesto por el funcionario de fiscalía Mauro Quinteros, los hechos que se van a investigar son los ocurridos en una fecha que no se ha podido precisar con exactitud pero que se habrían iniciado en el año 2011 (época en la cual la víctima tenía 5 años de edad) y hasta el año 2019. El abuso habría ocurrido en un domicilio del Barrio Don Bosco, de Trelew, bajo la modalidad de delito continuado, cuando el imputado, sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de socavar la integridad sexual de la víctima, aprovechando los momentos en que no se encontraba presente la madre, la escasa edad de la niña, como así también la confianza que le otorgaba ser el abuelo de la menor, comenzó con los abusos.

Esta situación se fue reiterando de forma constante a lo largo de los años, hasta que ocurrió un último hecho en septiembre del año 2019, en una fecha que no puede precisarse exactamente, cuando la niña, tras salir de bañarse se dirigió hacia su dormitorio para cambiarse, y allí, el sujeto, aprovechando que no se encontraba presente la madre de la menor, entró al dormitorio y volvió a abusar de la víctima. El sujeto cesó de su actitud y se retiró de la habitación luego de que la niña le dijera que iba a contarle a su madre.

El asesor de menores, Dr. Pablo Rey, solicitó se dicte la prohibición de acercamiento por el plazo de duración de la investigación.

A su turno, el defensor público Javier Allende, cuestionó la calificación legal y también se opuso a la medida de coerción solicitada por el MPF entendiendo en que no existen peligros procesales y propuso una medida sustitutiva de firmar en la oficina judicial.

Finalmente, la magistrada autorizó la apertura de la investigación preparatoria por el plazo de seis meses y conforme a la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por ascendiente, y ordenó la prohibición de acercamiento durante el plazo de la investigación.