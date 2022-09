YPF proyecta incrementar sus inversiones más del 25 por ciento

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó que la petrolera proyecta para 2023 inversiones por US$ 5.200 millones, lo que representa un incremento superior al 25% respecto al monto con el que prevé cerrar el corriente año en el conjunto de sus operaciones.

González, además, deslizó la posibilidad de volver a salir al mercado en busca de parte de ese financiamiento.

Así lo expresó durante la IV Jornada de Políticas Públicas de la Universidad Austral, en la que participó vía streaming desde Estados Unidos, ya que forma parte de la comitiva del ministro de Economía, Sergio Massa, que este viernes tendrá el capítulo energético en la ciudad de Houston.

Incremento de producción

«Estamos ejecutando un presupuesto en capex de US$ 3.700 millones y lo estamos corrigiendo a US$4.100 millones», dijo el presidente de YPF al referirse al reciente anuncio de incremento de inversión para lo que resta de 2022, luego de un proceso de reducción de su endeudamiento en unos US$ 1700 millones y una refinanciación a más largo plazo de sus vencimientos.

En ese sendero de recuperación que se traduce en un incremento de la producción previsto del 9%, considerado el más importante de los últimos 25 años, González adelantó que «tal vez el año que viene haya que tomar un poco más de deuda porque se puede llegar a invertir unos US$ 5.200 millones y ahí se podrá estar volviendo a niveles de 2014 y 2015».

«Todo esto nos alienta. YPF está en una mejor situación, pero necesitamos ponernos de acuerdo en este tipo de cosas, con políticas de Estado y seguridad jurídica con lo cual las inversiones van a venir de la mano de eso. Ese es el desafío que tenemos», resaltó González durante el panel sobre ‘El impacto de Vaca Muerta’, en el que también participó el ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag.

En el segundo trimestre de 2022 el Ebitda de YPF alcanzó los US$1.500 millones, y los buenos resultados económicos le permitieron avanzar en la ejecución de su plan de inversiones para el año 2022.

Régimen de incentivos

Durante el primer semestre del año invirtió cerca de US$1.700 millones, un crecimiento superior al 55% respecto al mismo período de 2021, y sobre este crecimiento, decidió aumentar en un 10% las inversiones proyectadas para este año, por unos US$ 4.100 millones. 50% más que en 2021.

González y la secretaria de Energía, Flavia Royon, participarán este viernes en Houston de las reuniones que el ministro Massa mantendrá con directivos de las petroleras globales más importantes como ExxoMobil, Chevron, Shell, BP, y Total Energies y de Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales que está integrada por las firmas Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, entre otras.

Sobre esos encuentros, González señaló que a «las políticas de Estado siempre se las menciona y pocas veces ocurren», al valorar la Ley 27.007 del nuevo régimen de hidrocarburos sancionada en 2014 que «da la posibilidad de sostener sobre bases jurídicas sólidas lo que significa el otorgamiento de concesiones y el régimen del no convencional que nace a partir de esa norma».

Así, entendió que en las reuniones con las empresas petroleras en Estados Unidos también «se va a hablar del decreto 929» de 2013 que refiere a la posibilidad de comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en el país, con una alícuota del 0% de derechos de exportación y con disponibilidad del 100% de las divisas producto de esas operaciones.

«Tenemos que tener políticas de Estado y tener seguridad jurídica, y tenemos que aprender que las inversiones van a venir de la mano de eso», subrayó el ex vicegobernador de Santa Cruz.

Exportación de GNL

En ese sentido, resaltó que «el Gas Natural Licuado tendría que ser una política de Estado, y es necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre cuestiones que trascienden determinados gobiernos y generan un beneficio para todo el país».

En la misma dirección, la secretaria de Energía, Flavia Royon, al participar también de la jornada organizada por la Universidad Austral desde Washington, dijo que es necesario avanzar en «acuerdos políticos» que permitan desarrollar los consensos necesarios para dar el marco que requieren los grandes proyectos de energía y minería.

La funcionaria insistió en la importancia de «rescatar no sólo las oportunidades que da un contexto mundial cambiante», sino afrontar los desafíos mediante de buscar los «acuerdos» para delinear «consensos fundamentales».

La semana pasada, González en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con la petrolera malaya Petronas para un proyecto de exportación de GNL que demandará US$ 1200 millones en una etapa inicial para incrementar la producción de shale gas, construir un nuevo sistema de transporte, una plata de licuefacción y una terminal portuaria en la zona de Bahía Blanca.

«El próximo gobierno va a construir el gasoducto y la obra se va a terminar en el otro gobierno, por lo que va a ser una obra transversal por lo menos a tres mandatos y requiere ponerse de acuerdo sobre un marco regulatorio, una base tributaria, y políticas de estado», precisó González.