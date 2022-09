“Yo te perdono”, le dijo un hombre apuñalado a su agresor

Este jueves se llevó adelante una audiencia que había sido convocada como debate, pero donde el fiscal general Gustavo Núñez informó que se había llegado a un acuerdo con la defensa ejercida por Javier Allende, para la aplicación del instituto de juicio abreviado, previsto en el artículo 355 del código procesal penal, al hallarse los requisitos solicitados a tal fin.

Hecho

El caso es por un hecho ocurrido el 22 de mayo de 2021 a las 5,10 en el exterior de un domicilio ubicado en barrio Armada Argentina de Trelew, donde se domicilia José Antonio Ruiz, quien previa amenaza vía mensajes de texto y audios citó a reñir a Diego Oria, con quien horas atrás habían compartido una reunión. Posteriormente, Oria conmovido por la situación, ya que conocía a su agresor desde que eran muy chicos, arribó al lugar en un automóvil y en compañía de tres amigos que se quedaron en el interior del vehículo. Fue así que José Ruiz, quien aguardaba a la víctima en el exterior de su vivienda, esperó a que descienda y sabiendo lo que hacía, con ánimo de darle muerte, descubrió el cuchillo que poseía debajo de su campera y sin mediar palabra le asestó una puñalada a la altura del tórax provocándole una herida punzo cortante que lesionó gravemente su corazón y puso en riesgo su vida. La calificación legal es por el delito de homicidio en grado de tentativa, en carácter de autor y de acuerdo a los artículos 79, 42 y 45 del código penal.

“Yo te perdono”

Al dar a conocer el acuerdo al cuál se había arribado, el doctor Núñez destacó el consentimiento brindado por la víctima, quien se encontraba a su lado, y que permitió tomar el temperamento a la fiscalía para decidir el caso a través del juicio abreviado. Al tratarse de una situación que no sucede a menudo, el fiscal cedió la palabra al mismo.

Dirigiéndose al Juez Gustavo Castro, Diego Andrés Oria manifestó: “mi postura con relación al caso es respecto a que actitud tener ante un hecho que ya tiene un año y medio y me nace la responsabilidad de pensar un poco en José, el imputado, y que él tenga las herramientas que necesita para poder salir de esta situación de otra manera y que tenga la oportunidad de rehacer su vida, porque no la estaba llevando bien. Para mí es indistinto el tiempo que pueda permanecer en prisión, siempre que le sirva a él para poder reinsertarse en la sociedad de una manera mejor, con otras herramientas”. Y luego, dirigiéndose al joven le expresó: “José, yo te perdono, así que quédate tranquilo, yo te perdono”.

Cuatro años de prisión

Tanto el fiscal como el defensor resaltaron la actitud asumida por Oria, considerando que en años de labor dentro del sistema judicial muchas veces se encuentran ante posturas o situaciones que afectan el ánimo de las personas. Esta postura genera y fortalece la posibilidad que brindan algunas normas del código procesal en cuanto a la necesidad de rehabilitación y en la búsqueda de la paz social.

En concreto, el juicio abreviado evita la posibilidad de un juicio oral, y según lo establecido en esta oportunidad, José Antonio Ruiz que reconoció su responsabilidad y aceptó la pena impuesta, deberá purgar cuatro años de prisión efectiva, tal lo informado por las partes y aceptado por el propio imputado, quien pidió perdón a su víctima. De tal manera y visto el cumplimiento de los requisitos, fortalecidos por la postura de la víctima, el Juez Gustavo Castro resolvió la homologación de lo presentado y la imposición de la pena mencionada, además de solicitar a las autoridades policiales la continuidad de la medida de coerción en la alcaidía policial, dado que el joven imputado desea continuar sus estudios en ese sitio, tal como lo viene haciendo.