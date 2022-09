Una familia tipo necesitó 119.757 pesos para no ser pobre

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó en agosto 7,1%, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), superando el índice mensual de inflación que se ubicó en el 7%, reflejando así que una familia de cuatro integrantes necesitó $119.756,94 para no ser pobre. Si se analiza de forma anual, la canasta básica alimentaria creció un 81,4% en los últimos 12 meses.

A su vez, un hogar de tres miembros requirió $95.340 y una familia de cinco personas $125.958. Si se mide de modo individual, un ciudadano precisó de $38.756. En este tipo de medición, además de alimentos también se tienen en cuenta los servicios y la adquisición de otros productos mínimos e indispensables.

Sobre la canasta básica alimentaria, el INDEC reportó que el aumento fue del 7,1%, lo que significa que una familia de cuatro personas necesitó $52.990. A su vez, un hogar de tres personas requirió $42.186, mientras que uno de cinco $55.734. En tanto, una sola persona debió gastar $17.149 para no caer en la indigencia, es decir, no poder satisfacer sus necesidades alimenticias.

Si se analiza de forma anual, la canasta básica alimentaria creció un 81,4% en los últimos 12 meses, mientras que la canasta básica total saltó un 75,2%. Según el INDEC, la inflación interanual se ubicó en el 78,5% en agosto.