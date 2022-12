Sigue la ronda de testigos en el juicio contra el expresidente de Lotería

En la continuidad del juicio oral y público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito que tiene al ex funcionario provincial Carlos Barbato como autor, y participes a su padre, su esposa y su chofer en su paso por la Lotería provincial, siguieron declarando testigos de los intereses de los investigadores, los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.

Declararon trabajadores de concesionarias de autos en donde Carlos Barbato adquirió vehículos, además de un particular que fue intermediario para la compra de un vehículo Audi. También lo hizo el gerente de una concesionaria de autos de Trelew en donde compró tres automóviles 0 km.

Por otro lado, quedó inconcluso el testimonio de Susana Merayo de una inmobiliaria de Puerto Madryn en donde Carlos Barbato compró un departamento, según consta en la acusación. Su testimonio por video conferencia fue cuestionado en cuanto al método empleado, por el defensor particular, Fabián Gabalachis que consideró necesario contar con la testigo en la sala de audiencias. En ese sentido, se dispusieron de medidas para que la testigo se apersone en la ciudad de Rawson, lo que se concretará este jueves.

En el encuentro del martes, el defensor Gabalachis ofreció el testimonio de Carlos Mario Barbato, uno de los imputados en carácter de partícipe necesario. El imputado dijo que su nombre fue afectado por declaraciones públicas previas respecto de su responsabilidad en los hechos investigados. Destacó su “capacidad económica” como para adquirir propiedades, entre ellas el departamento de Puerto Madryn, motivo de uno de los aspectos de la investigación. Manifestó sentirse “angustiado” por estar imputado en el caso, además de circunstancias personales que le ocurrieron en los últimos meses. “Al departamento lo compré yo con mi dinero y me duele mucho que el Ministerio Público Fiscal me haya ensuciado”, dijo antes de anticipar Gabalachis que esta no sería su última investigación.

Entre los testigos que resta declarar se encuentra el testimonio de Ariel Molina, actual intendente de la localidad de Corcovado. De esta manera se estaría concluyendo con los testigos de los fiscales para comenzar con los testigos de los intereses de los defensores Gabalachis y Omar López. Estos testigos se comenzarán a escuchar en la continuidad de la audiencia mañana jueves a partir de las 8.30 horas. Además de Carlos Barbato y su padre, en el caso se encuentran imputados Erica Perrone y Adrián Quinteros.