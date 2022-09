Seleccionaron los 10 productos chubutenses que participarán de la feria Puro Diseño 2022

El gobierno de Chubut presentó los 10 productos que representarán a la provincia en la feria Puro Diseño 2022 que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el Predio ferial de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto estuvieron presentes funcionarios provinciales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, junto a representantes de la Feria Internacional Puro Diseño, realizando la curaduría de los distintos productos presentados por emprendedores chubutenses.

Los emprendedores que formarán parte del stand provincial en la tradicional exposición, mostrando sus productos son: Julia Rossi, arte en Fieltro (El Hoyo); Je! Diseño (Puerto Madryn); Franca Patagonian Merino Wool (Trelew); Papeloneras (Lago Puelo); Valle Mágico (Puerto Madryn); Fauna Brava (Comodoro Rivadavia); Natural Textil Artesanal (Trelew); Naturarte Sustentable (Sarmiento); eNejoyas (Comodoro Rivadavia); y Estrenc Patagonia Creativa (Trelew).

Asimismo, fueron seleccionados suplentes, con orden de prioridad: “Tinte Patagónico” (Playa Unión); “Lo que tramó Aurelia” (Puerto Madryn); y “Galito” Puerto Madryn).

Cabe señalar que los productos seleccionados abarcan a varias categorías como el arte textil, estampado, diseño de indumentaria, obras en cueros de pescado, juguetes, objetos personales y accesorios.

Selección

Esta actividad de selección de los 10 productos finales que estarán en la Feria, se realizó en el Auditorio del Centro Cultural Provincial en Rawson y contó con la presencia de la subsecretaria de Industria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Nadine Serón; el jefe del Departamento de Industrias Culturales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Osvaldo Labastié; de Jorge Degui, Responsable Técnico de la Feria Puro Diseño y curador, y Julio Oropel, curador.

Osvaldo Labastié explicó que “Puro Diseño es una de las ferias de diseño más importantes de Latinoamérica”, y en la que se exponen, desarrollan y venden productos que son innovadores, cada uno en su ámbito, y “en Chubut le sumamos el plus de la Identidad, que tengan valor simbólico de Identidad”.

Agregó que el stand provincial tendrá una representación de La Trochita, “porque estamos con un trabajo bien identitario para marcar a Chubut como un punto importante dentro de la Patagonia”.

Cubrir la territorialidad provincial

Por su parte, la subsecretaria de Industria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Nadine Serón, comentó que los curadores Jorge Degui y Julio Oropel llegaron desde Buenos Aires, a realizar la selección de 10 participantes chubutenses que estarán en la edición de este año.

“Cada productor tendrá su stand para que puedan ofrecer sus productos en venta, y esos productos son los que enviaron y estamos analizando”, contó la funcionaria.

Dijo que siempre tratan de cubrir toda la territorialidad de la provincia y que en el proceso de selección se tiene en cuenta “la calidad, que puedan abastecer de ese producto para una feria y que tengan algún tipo de desarrollo en alguna de las dos dependencias, por ejemplo desde Producción buscamos si tiene el sello ‘Origen Chubut’, ya que es una gran pauta de que pueden participar”, dijo Serón.

Diseño y esfuerzo

En tanto el director Técnico de la Feria Puro Diseño y curador, Jorge Degui, manifestó que “en los productos de Chubut se destaca mucho el diseño y el esfuerzo”, resaltando que “tienen un plus de diseño, que a nosotros nos interesa mucho”.

Explicó que la Feria “es un disparador de diseño que tiene un plus de venta”. “Un emprendedor llega con un producto que nosotros entendemos que tiene un diseño, una plusvalía en lo que hace, dice y piensa; que hay un concepto detrás, y desde ahí, esto es un disparador de venta en una vidriera de las más importantes que tiene la Argentina que es la Rural de Buenos Aires”, indicó.

Agregó que no buscan lo tradicional, sino algo nuevo pero que aparece en aquellos lugares que han sido tradicionales, eso que haya reformulado de alguna forma esa situación milenaria, transformándola en un diseño nuevo. “Buscamos que haya diseño, que haya un plus que pueda ser explicado por el autor que va a estar vendiéndolo ahí explicando qué es”, finalizó Degui.