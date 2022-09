Seguirá detenido un imputado por tentativa de homicidio agravado

Esta semana se desarrolló la audiencia de revisión de la prisión preventiva en una causa que tiene como único imputado a Maximiliano Hernández. La representante de fiscalía solicitó se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por tres meses; en contraposición el defensor pidió su libertad con presentaciones. Finalmente, el juez resolvió mantener la medida de coerción que pesa sobre Hernández por el término de tres meses.

El acusado, quien estaba acompañado por otro conocido habitante de la zona, le efectuó al menos 10 disparos y uno de ellos alcanzó en la cabeza a Núñez. Fue asistido y trasladados al centro asistencial por sus amigos. Presidió la audiencia Miguel Caviglia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Fabiola López, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

En un primer momento la funcionaria de fiscalía se refirió que, en el día de ayer, el fiscal de la causa, Cristian Olazabal, solicitó la audiencia de revisión ya que se vence el plazo de prisión preventiva. Teniendo en cuenta que no hay nuevos elementos para morigerar la medida ya dispuesta. Los riesgos procesales subsisten, peligro de fuga y entorpecimiento, y el pasado 6 de septiembre la fiscalía ha presentado la acusación pública del caso, manteniendo la calificación legal de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa”, con una pena estimada, en caso de recaer condena, en 9 años y 8 meses de prisión. Solicitando se prorrogue la prisión preventiva de Hernández por el plazo de tres meses, o hasta la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

Por su parte el defensor cuestionó la autoría en cabeza de Hernández, entendiendo que “la acusación no hace otra cosa que aliviar los peligros procesales endilgados a su asistido”. La circunstancia de la presentación de la acusación hace que los peligros procesales se desvanezcan solicitando por ello la morigeración de la prisión preventiva que viene sufriendo. Sustituyendo la misma por la libertad con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial, más la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos de la presente causa. Subsidiariamente que la Oficina Judicial fije lo antes posible la audiencia preliminar del caso.

Finalmente, el juez penal entendió que con la presentación de la acusación del caso el peligro de fuga se acrecienta, en virtud de la pena que ha solicitado la fiscalía. Coincidiendo con la representante del Ministerio Público Fiscal que subsisten los peligros de fuga y entorpecimiento que motivara el dictado de la medida más gravosa, la prisión preventiva. Manteniendo la prisión preventiva de Hernández por tres meses o hasta que se celebre la audiencia preliminar.