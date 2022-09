Se definieron los campeones regionales en Comodoro

En el Municipal Nº3 de Comodoro Rivadavia, se disputó este viernes el Torneo Provincial 2022 de Boxeo para categorías varones mayores, mientras que este sábado se definieron los campeones regionales de boxeo amateur en tres divisiones.

Agustín Medina de Río Grande en 64kg., Alexis Martínez de Puerto Madryn en 69kg., y el local Yaciel Gener en pesados (más de 91kg.) se consagraron como campeones; mientras que Franco Balzaretti (Rawson) se consagró campeón provincial hasta 75kg.

El deporte de los puños coronó campeones

El evento fue organizado por la Federación Chubutense de Boxeo (afiliada a la FAB), con la colaboración de Club de Boxeo Comodoro a través del promotor Martín Décima, y contó con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

El viernes se desarrollaron las instancias provinciales donde Miguel Señuque de Rawson, Alexis Martínez de Puerto Madryn y el local Yaciel Gener se consagraron campeones.

Este sábado Franco Balzaretti de Rawson debió confirmar lo realizado el viernes, donde ganó por knock-out, pero esta vez ante Joel Díaz de Esquel. Balzaretti, en categoría hasta 75kg se impuso por puntos en fallo unánime y así se coronó como campeón provincial.

En tanto, también se desarrollaron las instancias regionales con los campeones provinciales disputando su pasaje a la instancia nacional, que será del 19 al 25 de septiembre en San Rafael, Mendoza.

Agustín Medina de Río Grande ganó en decisión unánime, derrotando a Señuque de Rawson, y obteniendo así el título regional y el boleto a Mendoza en categoría hasta 64kg.

El madrynense Martínez, por su parte, se impuso ante el riograndense Jeremías Caruso en divisional hasta 69kg., mientras que Yaciel Gener ganó por puntos también con unanimidad, derrotando a Brian Díaz de Pico Truncado para ser campeón regional en categoría pesados (más de 91kg.).

«Muy contento, con mucha adrenalina. Hicimos una pelea ayer, hoy también. Peleas buenas y duras. Mando saludos a la gente de Rawson, de Comodoro, de la Patagonia en general. Invitarlos a acercarse al boxeo o cualquier deporte. Agradecido totalmente», comentó Franco Balzaretti, campeón provincial hasta 75kg.

«La experiencia estuvo buena, me sentí bastante bien. Ayer fueron dos peleas, tiré la primera con todo, y la segunda también buena, muy duras. No es mi peso, así que estuvieron durísimas. Voy a empezar a bajar para diciembre, porque quiero arrancar mi carrera como profesional», aseguró Yaciel Gener, tras el combate final ante Brian Díaz de Pico Truncado.

«Enormemente agradecido por la atención de Comodoro. Lo hablamos recién con Hernán Martínez, el apoyo que dieron para que el Torneo Provincial se pueda hacer, después que no hayamos conseguido una plaza desde provincia. La cantidad de gente que se sumó, los técnicos que aunaron esfuerzos para llegar a Comodoro. Fue gratificante haber participado, fue un festival donde vimos grandes boxeadores, una gran proyección de la provincia. Esperamos que este sea un puntapié para que más localidades se comprometan también para convocar a la Federación a trabajar en post de campeonatos con mayor organización y tiempo, y especialmente con mayor apoyo para que los chicos puedan cumplir los sueños y tengamos representatividad a nivel nacional», comentó Martín Romero, representante de la Federación Chubutense de Boxeo.

BOXEO AMATEUR- TORNEO PROVINCIAL 2022

Final Provincial

– Franco Balzaretti (Rawson): GDU – Joel Díaz (Esquel): P – Hasta 75kg.

Finales regionales

– Miguel Señuque (Rawson): P – Agustín Medina (Río Grande): GDU – Hasta 64kg.

– Alexis Martínez (P. Madryn): GDU – Jeremías Caruso (Río Grande): P – Hasta 69kg.

– Brian Díaz (P. Truncado): P – Yaciel Gener (Comodoro): GDU – Más de 91kg.