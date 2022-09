Sandilo: «Massa es quien más se preparó para ser Presidente»

El presidente del Frente Renovador en Chubut, Alejandro Sandilo, trazó un análisis sobre la actualidad política y económica a nivel provincial, y opinó sobre el escenario nacional tras el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

En diálogo con Clave Política, que se emite por AzM TV, habló sobre la polémica por los presuntos «discursos de odio» y sostuvo que «en este último tiempo se ha vivido, en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, un tono muy agresivo a través de las redes sociales» y planteó que «muchas veces, escondidos atrás de figuras que no existen; los famosos ‘trolls’, que hoy se esconden detrás de las redes sociales, agreden, agravian y se meten con cuestiones personales y hasta familiares, haciéndole muy mal no solo a la política de un país sino a toda la sociedad».

Por otro lado, Sandilo señaló que «los escenarios políticos van variando día a día, hace cuatro días era uno y hoy es otro con lo que le sucedió a la Vicepresidenta; creo que la forma de participar en la política hace que los caminos se vayan cambiando a medida que uno los va transitando» y advirtió que «uno puede estar de acuerdo con lo que haga un político, pero no por estar en desacuerdo le va a ir a prender fuego la casa».

«Venimos de cuatro años de pasarla muy mal, hace mucho tiempo que Argentina viene a los tumbos, atravesando distintos procesos económicos y uno cuando recorre la calle se da cuenta de que hay mucho por hacer; y puede que ese descontento haga que la gente se pronuncie. También lo enfoco a que son sectores especiales que van a hacer tal o cual daño, no es el ‘panadero de la esquina’ el que va a prender fuego la Casa de Gobierno, no es algo que relacione con la gente común y corriente que está sufriendo la consecuencia económica de muchos años en los que no se hizo lo que se debía», expresó el referente del Frente Renovador.

De cara al 2023, «en lo personal, creo que Massa es la persona que más se preparó durante todo este tiempo y que más profundizó su equipo de trabajo y conocimientos para llegar a ser presidenciable, y esta es la oportunidad que tiene de hacerlo», manifestó Sandilo en referencia al titular del Frente Renovador a nivel nacional y actual Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. «Ojalá que pueda ser candidato a Presidente de la Nación el año que viene», auguró.

«Queremos ser una fuerza que tenga candidatos propios en todas las localidades y a cualquier cargo que se presente a nivel provincial. Después, con el tiempo, vendrán las charlas con los otros partidos o sectores para ver si se conforma un frente electoral, pero dependerá de muchos factores que seguramente encabezará el gobernador Mariano Arcioni. Actualmente, estamos abocados cien por cien a la gestión, de la cual yo también soy parte, y si no tenemos una buena gestión no podemos hablar de candidaturas», planteó.